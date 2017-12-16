- Война на Донбассе: Россия хочет "выпрыгнуть", но ей не удастся22:15
- В Донецке накалилась обстановка. Ходаковского вывели из себя: "Так вот, шакалы…" 21:48
- Зона АТО: прифронтовой поселок взяли "под прицел"21:42
- В ОРДО снимали лживые видеоролики21:20
- Соцсети: в районе Горловки гремит артиллерия21:17
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение21:04
- Большой обмен: волонтер рассказал, куда свозят пленных, и пояснил задержку 20:51
- Полицейские Донетины перекрыли межрегиональный канал сбыта метамфетамина20:20
- В Горловке замечены подозрительные военные19:41
- Донбасс, демография, закон: ложь с путинской пресс-конференции собрали в одном видео19:32
На Донетчине открыли школу, в которую вложили почти 24 миллиона
Сегодня, 16 декабря, губернатор Донецкой области Павел Жебривский вместе с вице-премьер-министром Украины Геннадием Зубко открыли после реконструкции опорную школу в Ильиновке.
Учебное заведение, расположенное в Константиновском районе, имеет статус украиноязычной школы и рассчитано на 440 учеников. Сейчас здесь учится 351 ученик в 11 классах.
На реконструкцию ушло 23,9 млн грн.- за счет средств местных бюджетов временно оккупированных населенных пунктов Донетчины. Кроме того, из облбюджета выделили 2 млн грн на приобретение оборудования.
По словам Жебриского, это уже шестая опорная школа, открытая в Донецкой области. До конца года откроется еще одна - в Волновахе.
"После зимних каникул еще несколько школ будут готовы принять детей. Всего же на Донетчине планируем создать более трех десятков опорных школ", - отмечает губернатор.
Напомнил, что Жебривский и Зубко побывали сегодня на КПВВ "Майорск", после чего губернатор пообещал, что донбасские пункты пропуска ждет реконструкция.
Теги: Донбасс, школа, губернатор, Жебривский, опорная школа
- Останній дзвоник губернатора Донеччини (ФОТО)
- Губернатор Донетчины попросил сестру о помощи
- Жебрівський: "Сьогодні рашистські "мавпи з гранатами" знову поставили під загрозу життя наших громадян"
- Губернатор Донетчины - о "грязных технологиях" и соблазнах
- Жебрівський та Найєм дадуть завтра брифиінг
- Что заложил Жебривский
- Война на Донбассе: Россия хочет "выпрыгнуть", но ей не удастся22:15
- Осуждены двое боевиков ОРЛО21:57
- В Донецке накалилась обстановка. Ходаковского вывели из себя: "Так вот, шакалы…" 21:48
- Зона АТО: прифронтовой поселок взяли "под прицел"21:42
- В ОРДО снимали лживые видеоролики21:20
- Соцсети: в районе Горловки гремит артиллерия21:17
- Дубль два: у КПВВ "Станица Луганская" снова грядет массовая ночевка21:12
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение21:04
- Большой обмен: волонтер рассказал, куда свозят пленных, и пояснил задержку 20:51
- Донбасс. Час у попранной границы: в СММ ОБСЕ рассказали об увиденном20:35
- Война на Донбассе: Россия хочет "выпрыгнуть", но ей не удастся22:15
- Осуждены двое боевиков ОРЛО21:57
- В Донецке накалилась обстановка. Ходаковского вывели из себя: "Так вот, шакалы…" 21:48
- Зона АТО: прифронтовой поселок взяли "под прицел"21:42
- В ОРДО снимали лживые видеоролики21:20
- Соцсети: в районе Горловки гремит артиллерия21:17
- Дубль два: у КПВВ "Станица Луганская" снова грядет массовая ночевка21:12
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение21:04
- Большой обмен: волонтер рассказал, куда свозят пленных, и пояснил задержку 20:51
- Донбасс. Час у попранной границы: в СММ ОБСЕ рассказали об увиденном20:35
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- Стреляют. Ищите пятый угол20:45
- Как лечить острый ринит в домашних условиях20:00
- Ніколи не беріть трубку, якщо вам телефонують з цього номера18:45
- Назван самый вредный для печени и сердца продукт на новогоднем столе17:00
- Кашель вилікує пиво16:35
- Будьте здоровы: названы пять способов защиты от гриппа15:15
- Как не набрать вес во время зимних праздников14:15
- Советы для тех, кто не высыпается зимними ночами09:19
- День святой Варвары 2017: гадания в праздник08:54
- Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- Будет война: у Лаврова отреагировали на новую санкционную петлю ЕС
- "Теперь здесь всегда будет украинский флаг", - жители освобожденных поселков на Донбассе метко поставили на место пропагандистов ответом о том, как им теперь живется с ВСУ
- Сотни человек не смогли вчера пробиться через КПВВ "Станица Луганская"
- В Горловке замечены подозрительные военные
- В районе Славянска произошла жуткая авария
- Соцсети: в Донецке массово "обчищают" дома
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение
- «Полномасштабная война против Украины может начаться в любой момент», – Турчинов сделал тревожное заявление