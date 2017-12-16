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Архив - Донецкая область

На Донетчине усилены патрули

16.12.2017 10:32
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На Донетчине усилены патрули

В Донецкой области накануне выходных полицейские заступили на усиленное патрулирование.

Следователи, представители превенции, кинологи, военнослужащие и патрульные течение выходных заботиться о правопорядке в регионе. Только в Мариуполе для надлежащего обеспечения общественной безопасности сформирован 52 пеших патруля.

Как отмечает сайт полиции Донечтины, заступая на службу, наряды получили традиционный общеобластной публичный инструктаж (состоялся одновременно на улицах во всех городах и поселках региона). С требованиями неукоснительного соблюдения норм действующего законодательства и мер личной безопасности к подчиненным обратились руководители территориальных подразделений полиции.

Правоохранителям напомнили, что в Донецкой области продолжается всеукраинская спецоперация под условным названием "Мигрант". Кроме того, несмотря на окончание спецмероприятий, изъятие оружия и взрывчатки является приоритетным направлением в работе полиции Донбасса.



Теги: Донбасс, безопасность, полиция, патрульные
 
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