На Донетчине выпустили свергнутого мэра-сепаратиста. Есть вопросы

16.12.2017 12:49

Стало известно, что Славянский горрайонный суд Донецкой области отменил меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего мэра Торецка (бывший Дзержинск) Владимира Слепцова.



Об этом сообщила координатор группы "Медийная инициатива за права человека" Ольга Решетилова в Фейсбуке.



"Это все в рамках обмена. Больше вам ничего не могу сказать. Обращайтесь в прокуратуру и СБУ, - процитировала она помощника судьи. - Экс-мэр Торецка, который до августа 2016 руководил прифронтовым городом, оказывается, тоже в списках тех, кого хотят освободить боевики!".



По словам Решетиловой, сейчас во всех судах страны десяткам боевиков меняют меру пресечения и свозят для будущего обмена на украинских заложников, содержащихся в ОРДЛО.



Напомним, Владимира Слепцова взяли под стражу летом прошлого года. Экс-мэра подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.258−3 ("Участие в террористической группе или террористической организации") и ч.2 ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"") УК Украины.



По данным следствия, Слепцов принимал непосредственное участие в организации "референдума о независимости "ДНР" в тогдашнем Дзержинске. Он находился под арестом с 17 августа 2016 года.



Обмен украинских военных на задержанных и осужденных в Украине сепаратистов и боевиков может состояться до 25 декабря 2017 года.



Далее приводим текст Ольги Решетиловой "без купюр" и на языке оригинала:



"Нагадаю, що Сліпцов, окрім того, що був організатором референдуму, ще й організовував блокування техніки ЗСУ уже в 2015 і 2016 роках.



Вдихаємо-видихаємо.



Спробуємо спокійно і без емоцій.



Україна дуже довго чекала обміну, і звісно, зараз, коли він активно готується, ми заплющуємо очі на те, як все відбувається, без судових вироків, через пень-колоду - грець з ним. Тільки б успішно пройшов обмін. Тримаємо кулачки, дмухаємо на холодне і прикушуємо язика.



Але я не поставити кілька питань по Сліпцову я просто не можу.



1. Чому ми не знали раніше, що бойовики внесли Сліпцова у списки на обмін? Тому що СБУ від нас ретельно ці списки приховувала? Чи, може, він там з'явився нещодавно і під шумок обміну? Наприклад, після того, як його покровитель нардеп Шкіря із кимось про це домовився?



2. Чому судовий процес над Сліпцовим був закритим? Чи не тому, щоб ми так і не дізналися, як насправді відбулася "русская весна" на Донбасі?



Напередодні, до речі, ГПУ закрила справу проти тодішнього губернатора Донеччини Андрія Шишацького. Саме він збирав мерів напередодні окупації і віддавав розпорядження (про це в одному зі своїх інтерв'ю говорить Неля Штепа). З Шишацьким прововжував підтримувати зв'язок і Сліпцов.



3. Сліпцов - колишній мєнт. Його люди продовжують працювати у торецькому відділі поліції. Один з них - Владлен Сударіков - наразі один з очільників цього відділу. Торецька поліція, до слова, продовжує саботувати розслідування побиття проукраїнських активістів людьми нардепа Шкірі рік тому та підпал машини відомого місцевого волонтера Volodymyr Yelets



4. Сліпцов має власність в Торецьку і тісні зв'язки з місцевим "бізнесменом" і кримінальним авторитетом Рибаком. Відтак не просто зацікавлений, а має всі можливості впливати на ситуацію в місті. І хто може гарантувати безпеку місцевим жителям, які писали заяви про злочини екс-мера і давали проти нього свідчення в суді?



5. Як так сталося, що такий близький соратник бойовиків "ДНР" два роки після початку війни продовжував керувати містом? Хто за це відповість? І хто тепер гарантує, що Сліпцов не захоче повернутися в Торецьк зі своїми друзями?"