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Названа глобальная проблема "ДНР"

16.12.2017 13:30
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Названа глобальная проблема "ДНР"

Согласно данным группы "Информационное Сопротивление", в гибридных войсках, захвативших часть Донбасса, отмечен огромный некомплект.

"В рамках экстренных мер, принимаемых российским командованием для решения "кадрового вопроса" в частях и подразделениях оккупационных войск, готовится масштабная пропагандистская кампания, координатором которой выступит российский идеолог и пропагандист Захар Прилепин, - сообщает ИС. - В рамках кампании готовится серия репортажей, зарисовок и пр. публикаций и телесюжетов в подконтрольных оккупантам СМИ о "массовом добровольном желании жителей Донбасса служить в армии ДНР", пропаганда "военной службы" в рядах оккупантов с акцентом как на идеологическую составляющую ("защита молодых республик"), так и на "высокий уровень материального обеспечения".

Представители ИС отмечают, что в реальности, уровень в 40-45% некомплекта от штатной численности в целом ряде частей и подразделений оккупационных войск не только не сокращается, а имеет стойкую тенденцию к увеличению - до 50-60%.

"В отдельных батальонах в месяц увольняется и дезертирует по 60-70 чел., тогда как вербуется лишь по 15-20", - сообщает "Информсопротивление".



Теги: Донбасс, дезертир, ДНР, оккупанты
 
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