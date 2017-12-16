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Обстановка в Травневом и Гладосово: последине данные от СММ ОБСЕ
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине наблюдали за ситуацией, в которой находятся гражданские лица, проживающие в Травневом и Гладосово. Напомним, что эти населенные пункты были выведены недавно силами АТО из т.н. "серой зоны".
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 15 декабря), 13 декабря сотрудник Новолуганского сельсовета сообщил наблюдателям о том, что вследствие обстрелов жители Травневого вынуждены ночевать в подвалах своих домов либо вообще уезжать на ночь из поселка. По его словам, энергетическая компания привезла 2 генератора в Травневое, чтобы обеспечить подачу электричества в поселок. Собеседник также отметил, что на этой неделе возобновили движение рейсового автобуса, которым рабочие добираются со свинофермы в Новолуганском в Травневое.
14 декабря сотрудники военно-гражданской администрации в Новолуганском сообщили СММ, что подача электроэнергии в Травневое и близлежащий населенный пункт Гладосово осуществляется двумя генераторами, установленными в поселке. Они также упомянули о том, что несколько дней назад возобновили движение автобуса из Новолуганского в Травневое. По их информации, в Гладосово только в 15 домах проживают люди (преимущественно пожилые, а также 3 детей и 22-летний мужчина с ограниченными возможностями).
Собеседники отметили, что население Травневого и Гладосово на регулярной основе получает гуманитарную помощь от международных организаций.
Теги: Донбасс, наблюдатели, обстрелы, серая зона, Новолуганское, СММ ОБСЕ
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