Официально: подтверждены добрые вести из зоны АТО

16.12.2017 13:01

За прошедшие сутки, 15 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе ни один украинский военный не погиб и не был ранен.



Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.



"За сутки в районе проведения Антитеррористической операции в результате боевых действий не погиб и не получил ранение ни один украинский военный", - заявил Мотузяник, подчеркнув, что прошедшие сутки характеризовались существенным уменьшением огневых провокаций со стороны противника.

Напомним, что за минувшие сутки российско-оккупационные гибридные войска произвели минимальное количество обстрелов за декабрь.