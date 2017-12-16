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Появились подробности смертельного ДТП у Славянска
16.12.2017 14:58
Сегодня, 16 декабря, в 4 утра, в микрорайоне Химик г. Славянска произошло ДТП с участием нетрезвого водителя.
На улице Современной автомобиль "Мазда" под управлением 30-летнего жителя Славянского района выехал на встречную полосу движения, столкнулся с зерновозом "МАЗ" и слетел в кювет.
От полученных травм мужчина погиб на месте. Женщину 1984 года рождения, которая также находилась в машине, были госпитализированы с закрытой черепно-мозговой травмой, рваными ранами и открытыми переломами.
Полицией открыто уголовное производсто по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами".
Ранее сообщалось, что на месте этого ДТП работали спасатели с автогеном.
Теги: Донбасс, Славянск, полиция, жертвы, ДТП
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