- Война на Донбассе: Россия хочет "выпрыгнуть", но ей не удастся22:15
- В Донецке накалилась обстановка. Ходаковского вывели из себя: "Так вот, шакалы…" 21:48
- Зона АТО: прифронтовой поселок взяли "под прицел"21:42
- В ОРДО снимали лживые видеоролики21:20
- Соцсети: в районе Горловки гремит артиллерия21:17
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение21:04
- Большой обмен: волонтер рассказал, куда свозят пленных, и пояснил задержку 20:51
- Полицейские Донетины перекрыли межрегиональный канал сбыта метамфетамина20:20
- В Горловке замечены подозрительные военные19:41
- Донбасс, демография, закон: ложь с путинской пресс-конференции собрали в одном видео19:32
Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение
В последнем отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 15 декабря) появились неожиданные сведения.
"14 декабря представитель Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в штабе СЦКК, расположенном в подконтрольном правительству г. Соледар (79 км к северу от Донецка), передал СММ письмо от Министерства обороны Российской Федерации с уведомлением о том, что Российская Федерация собирается отозвать с территории Украины офицеров своих Вооруженных сил из СЦКК", - отмечает СММ ОБСЕ.
Ранее украинская сторона СЦКК неоднократно обвиняла российскую сторону СЦКК в фальсификации данных.
Блогер Кристина Добровольская по этому поводу пишет: «Сначала изменили правила игры на Донбассе, подчинив обе недореспублики единому центру принятия решений. Теперь выводят свои войска из СЦКК. Пытаются шантажировать и давить. Причем шантаж нацелен в первую очередь на саму ОБСЕ и еще ряд западных стран и международных организаций. Кремль силится показать, что без России никакого мирного урегулирования на Донбассе не будет: обновляйте нас снова в ПАСЕ, уменьшайте санкции, возвращайте нас в большую политику - тогда может мы и повлияем на "ополченцев", чтобы прекратили стрелять. РФ пытается повысить ставки. Ню-ню. Посмотрим, к чему это приведет, а пока готовимся к эскалации ситуации в зоне боевых действий».
Координатор в «СтопТеррор» Семен Кабакаев, комментируя это сообщение СММ ОБСЕ, пишет следующее: «РФ старается не быть стороной в войне… Навязывание мировому сообществу переговоров не с Кремлем а с главарями в ОРДЛО - один из приоритетов для Путина. Чтобы сказать потом: мы не сторона конфликта, мы здесь ни при чём. Хочу также напомнить, что вчера приняли новую резолюцию к Римскому Уставу, и теперь Международный Уголовный Суд сможет рассматривать случаи агрессии. Это первый случай в истории, хотя для этого этот суд и создавали… Но до сих пор он рассматривал военные преступления и преступления против человечности».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, СЦКК, СММ ОБСЕ
- Война на Донбассе: Россия хочет "выпрыгнуть", но ей не удастся22:15
- Осуждены двое боевиков ОРЛО21:57
- В Донецке накалилась обстановка. Ходаковского вывели из себя: "Так вот, шакалы…" 21:48
- Зона АТО: прифронтовой поселок взяли "под прицел"21:42
- В ОРДО снимали лживые видеоролики21:20
- Соцсети: в районе Горловки гремит артиллерия21:17
- Дубль два: у КПВВ "Станица Луганская" снова грядет массовая ночевка21:12
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение21:04
- Большой обмен: волонтер рассказал, куда свозят пленных, и пояснил задержку 20:51
- Донбасс. Час у попранной границы: в СММ ОБСЕ рассказали об увиденном20:35
- Война на Донбассе: Россия хочет "выпрыгнуть", но ей не удастся22:15
- Осуждены двое боевиков ОРЛО21:57
- В Донецке накалилась обстановка. Ходаковского вывели из себя: "Так вот, шакалы…" 21:48
- Зона АТО: прифронтовой поселок взяли "под прицел"21:42
- В ОРДО снимали лживые видеоролики21:20
- Соцсети: в районе Горловки гремит артиллерия21:17
- Дубль два: у КПВВ "Станица Луганская" снова грядет массовая ночевка21:12
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение21:04
- Большой обмен: волонтер рассказал, куда свозят пленных, и пояснил задержку 20:51
- Донбасс. Час у попранной границы: в СММ ОБСЕ рассказали об увиденном20:35
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- Стреляют. Ищите пятый угол20:45
- Как лечить острый ринит в домашних условиях20:00
- Ніколи не беріть трубку, якщо вам телефонують з цього номера18:45
- Назван самый вредный для печени и сердца продукт на новогоднем столе17:00
- Кашель вилікує пиво16:35
- Будьте здоровы: названы пять способов защиты от гриппа15:15
- Как не набрать вес во время зимних праздников14:15
- Советы для тех, кто не высыпается зимними ночами09:19
- День святой Варвары 2017: гадания в праздник08:54
- Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- Будет война: у Лаврова отреагировали на новую санкционную петлю ЕС
- "Теперь здесь всегда будет украинский флаг", - жители освобожденных поселков на Донбассе метко поставили на место пропагандистов ответом о том, как им теперь живется с ВСУ
- Сотни человек не смогли вчера пробиться через КПВВ "Станица Луганская"
- В районе Славянска произошла жуткая авария
- В Горловке замечены подозрительные военные
- Соцсети: в Донецке массово "обчищают" дома
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение
- «Полномасштабная война против Украины может начаться в любой момент», – Турчинов сделал тревожное заявление