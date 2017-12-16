Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение

16.12.2017 21:04

В последнем отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 15 декабря) появились неожиданные сведения.



"14 декабря представитель Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в штабе СЦКК, расположенном в подконтрольном правительству г. Соледар (79 км к северу от Донецка), передал СММ письмо от Министерства обороны Российской Федерации с уведомлением о том, что Российская Федерация собирается отозвать с территории Украины офицеров своих Вооруженных сил из СЦКК", - отмечает СММ ОБСЕ.



Ранее украинская сторона СЦКК неоднократно обвиняла российскую сторону СЦКК в фальсификации данных.

Блогер Кристина Добровольская по этому поводу пишет: «Сначала изменили правила игры на Донбассе, подчинив обе недореспублики единому центру принятия решений. Теперь выводят свои войска из СЦКК. Пытаются шантажировать и давить. Причем шантаж нацелен в первую очередь на саму ОБСЕ и еще ряд западных стран и международных организаций. Кремль силится показать, что без России никакого мирного урегулирования на Донбассе не будет: обновляйте нас снова в ПАСЕ, уменьшайте санкции, возвращайте нас в большую политику - тогда может мы и повлияем на "ополченцев", чтобы прекратили стрелять. РФ пытается повысить ставки. Ню-ню. Посмотрим, к чему это приведет, а пока готовимся к эскалации ситуации в зоне боевых действий».

Координатор в «СтопТеррор» Семен Кабакаев, комментируя это сообщение СММ ОБСЕ, пишет следующее: «РФ старается не быть стороной в войне… Навязывание мировому сообществу переговоров не с Кремлем а с главарями в ОРДЛО - один из приоритетов для Путина. Чтобы сказать потом: мы не сторона конфликта, мы здесь ни при чём. Хочу также напомнить, что вчера приняли новую резолюцию к Римскому Уставу, и теперь Международный Уголовный Суд сможет рассматривать случаи агрессии. Это первый случай в истории, хотя для этого этот суд и создавали… Но до сих пор он рассматривал военные преступления и преступления против человечности».