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СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел Луганского
16.12.2017 13:15
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 15 декабря), в Луганском (подконтрольная Украине часть Донетчны, район Светлодарской дуги) на ул. Хлеборобов, 10, команда СММ зафиксировала поврежденную осколками стену дома с юго-восточной стороны и разрушенную деревянную хозяйственную постройку на заднем дворе.
Примерно в 20 м к юго-западу от дома наблюдатели увидели свежую воронку, образовавшуюся, по их оценке, вследствие попадания снаряда, выпущенного из пушки БМП-1 или безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм).
Мужчина (40–49 лет), проживающий напротив через улицу, сообщил, что в этом доме живет его мать (70–79 лет), и что обстрел произошел 11 декабря, около 22:00.
Теги: Донбасс, обстрел, Луганское, СММ ОБСЕ
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