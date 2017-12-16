Соцсети: у пунктов пропуска "тьма людей", "засада" и "забитые навесы"

16.12.2017 11:40

Несмотря на то, что сегодня все контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения работают в штатном режиме, практически везде образовались огромные очереди. Об этом сообщают пользователи соцсетей.



Сведения, которыми граждане, пересекающие линию разграничения, делятся в соцсетях, собрало ОО Донбасс SOS. Вот как они комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

9-30 Из Курахово в сторону Донецка машин 200. Между посадкой и кольцом. Льготы 60,70

0 Украинский Курахово до второй поломанной опоры. Пеших в сторону Курахово очень-очень много

10-10 В сторону Донецка автомобильная очередь почти до кольца. Пеших- под всеми навесами

Это Марьинка

10-50 На Каргиле очередь заканчивается на мосту в сторону Курахова

11-10 Из Курахово в сторону Донецка пеших два навеса и за ними метров 30 ещё. Машин почти до кольца. На таможне в сторону Курахово пеших два навеса и за ними человек 100. Машин 100. На нуле в сторону Курахово пеших очень много. 400,500+,-. Машин под сотню. Каргил в Донецк машин 70 льготы 10



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

На волновахе в сторону Донецка очередь до покрышек. На волновахе в сторону Донецка очередь до покрышек. это 100-150 метров от начала моста новотроицк донецк, если по машинам 150-200,

9-00 Людей на Донецк 2.5 навеса

9-30 На новотроицке две полосы но полупустые на Мариуполь. 4 на донецк

9-40 На перлыне людей тьма на марик к. Машин 120

11-10 Новотроицк на Донецк почти до конца моста, там где шины. Льгота машин 20.



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

10-10 Из телеграмм: На Гнутово засада,очень много машин в обе стороны,льготников много.в пешей очереди человек сто



#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

Нет информации

Напомним, что по данным Госпогранслужбы Украины, сегодня, 16 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда у линии разграничения в Донецкой области, собралось более 500 авто.

Напомним, что КПВВ атакует всё больше народу.