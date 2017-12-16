Соцсети: в Донецке массово "обчищают" дома

16.12.2017 06:46

Жители оккупированного Донецка сообщают, что в городе распоясались воры, которые выносят из домов деньги и бытовую технику.



"Жители рассказывают о грабежах домов. Доходы оставшихся в оккупации низкие, постоянные залпы, страшно, а тут ещё и воры. Теперь люди боятся за своё имущество и какие-никакие наличные", - сообщает дончанка, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева.



По ее словам, в одном доме недавно выбили окно, выходящее в сад. Забрали телевизор и прочую технику, вплоть до колонок и наушников. И деньги в шифоньере нашли.



"А в другом доме сначала воры пытались зайти через дверь. Ковыряли её чем только могли. Покорёжили, но не открыли. Опять-таки разбили стекло и влезли через заднее, невидимое с улицы, окно, - продолжает Мария. - Тоже по бытовой технике прошлись. Но наличность не нашли. Книги на полках оказались сдвинуты. И там искали..."



Также в донецких пабликах сообщается о многочисленных прозвонах и визитах "мутных типов", которые представляются сотрудниками горгаза. В каких-то случаях это, действительно, оказывается "газовщики" (их сейчас напрягли выбивать долги, т.к. Россия изрядно перекрыла финансирование "республики"), а в каких-то – маскирующиеся под них воры.