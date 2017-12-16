Сьогодні в Бахмуті чекають президента

16.12.2017 12:31

Сьогодні, 16 грудня, Донеччину відвідає президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.



Ось, що повідомляє прес-служба управління з питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації:



"16 грудня в місті Бахмут відбудуться урочисті заходи за участю президента Національного олімпійського комітету України, першого віце-президента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, члена Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету, олімпійського чемпіона, Героя України Сергія Бубки, голови Донецької облдержадміністрацій, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, голови Відділення НОК України в Донецькій області, заступника голови облдержадміністрації Віктора Ремського.



У рамках робочого візиту Сергій Бубка разом з керівництвом Донеччини відвідає:



14:50-15:30 – Донецьке вище училище олімпійського резерву ім. С. Бубки (м. Бахмут, вул. Черняховського, 26, спортивно-оздоровчий табір "Вогник") – відкриття "Алеї олімпійської слави", церемонія нагородження, а також відкрита дискусія з головою Комісії атлетів НОК України, бронзовою призеркою Олімпійських ігор з легкої атлетики Оленою Говоровою "Роль і місце спортсменів у сучасному спорті" для вихованців ДВУОР ім. С.Бубки;



15:35-15:50 – Бахмутський індустріальний технікум ДонНТУ (м. Бахмут, вул. Чайковського 63) – урочиста передача гімнастичного обладнання від НОК України Донецькому вищому училищу олімпійського резерву ім. С. Бубки;



16:00-18:00 – СК "Металург" (м. Бахмут, вул. Садова, 137) – відкриття відкритого чемпіонату Донецької області з легкоатлетичних стрибків на призи заслуженого тренера України Віталія Петрова (16:00-16:20), нагородження чемпіонів та призерів ранкової програми змагань (16:20-16:40), огляд СК "Металург", огляд обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру (16:40-17:00), підхід до преси (17:00-17:20), автограф-сесія (17:20-17:30), перегляд фінальних змагань за програмою (17:30-18:00)".