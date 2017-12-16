Стало ясно, как Россию уберут с Донбасса

16.12.2017 07:09

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что обнародование США санкционного списка из окружения российского президента (ожидается в феврале), может заставить Россию уйти из Донбасса и согласиться на введения миротворцев на оккупированную территорию.



"Будет опубликован список не только российских активов, но, я так понимаю, что и активов многих российских олигархов, которые стоят за российским режимом, - отметил глава МИД в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером. - И я считаю, что это будет очень мощный толчок для того, чтобы Россия шла путем логики реального мандата на Донбассе. То, о чём мы говорим – это возвращение Донбасса в Украину, возвращение Донбасса к нормальной жизни и в наше правовое поле. И для этого формула очень проста: Россия выходит (с оккупированных территорий Донбасса – прим. ред.), а международный компонент заходит".



Напомним, 28 ноября вступили в силу новые санкции США против России. Экономические ограничения касаются российских энергетических и финансовых гигантов.