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В Донецке зимняя красавица заявила, что работает моделью с трех лет
16.12.2017 06:57
Победу в финале первого конкурса "Мисс Донбасс - Зима 2017", который проходил в оккупированном Донецкое, одержала 19-летняя дончанка Татьяна Бондарь.
Помимо титула победительнице достался главный приз - 100 тыс. рублей, а также подарки от спонсоров.
Татьяна рассказала, что профессионально работает моделью и с трех лет участвует в конкурсах красоты. "Так как я родилась в Ялте, то участвовала в местном конкурсе, а также была "Мини-Мисс Крым" в 2002 году", - рассказала победительница, добавив, что свой приз хочет отложить на покупку автомобиля, так как любит водить.
Финал прошел в гостиничном комплексе "Шахтар Плаза", а общий призовой фонд составил 425 тысяч рублей, сообщают информационные агентства пророссийской группировки "ДНР".
Теги: Донецк, Донбасс, конкурс красоты, оккупация, ДНР
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