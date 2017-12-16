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В Горловке замечены подозрительные военные
Жители оккупированной Горловки сообщили, что на улицах появились странные военные патрули сторонников пророссийской группировки "ДНР".
"Прежде всего в глаза бросилось то, что они вооружены автоматами, чего ранее старались избегать. Причем, по словам источника обращение с автоматом выдает отсутствие реального боевого опыта его применения", - пишет журналист-переселенец, политолог Никита Синицын, вынужденно покинувший захваченную боевиками Горловку, но продолжающий отслеживать события на неподконтрольной правительству части Донетчины благодаря своим связям.
"Видел на днях - идут по Победе (проспект Победы в Горловке, центральная улица), ржут, как кони, а один из них весело так автоматом размахивает, типа что-то рассказывает. Ещё двое автоматы несли в таком положении, будто сейчас из них стрелять будут. По правилам патруля, автомат должен быть либо за спиной, либо сбоку, ствол в землю или вниз, а не в пешехода напротив", - рассказал очевидец.
Также, по словам источника Никиты, на камуфляже - повязки красно-черного цвета, так что издалека даже можно принять за "Правый сектор". Впрочем, подобное предположение сразу рассеивается тем, что на головах у них шапки-кубанки, что заставляет подозревать в них кубанских казаков.
"В целом же оперативная ситуация под Горловкой непростая - после занятия сел Гладосово и Травневое открывается возможность для удара по поселку Гольмовский, - отмечает Синицын. - Судя по всему, имея ввиду такую возможность "командование" самопровозглашенной "ДНР" и пытается насытить участок фронта резервами. Даже такими сомнительными, какими себя показали в 2014-2015 годах всяческие "казачьи" формирования".
Напомним, что пользователи социальных сетей вечером в 9 декабря распространили "указ" главаря прорсосийской группировки "ДНР" Александра Захарченко о временном отстранении "мэра" Горловки Ивана Приходько с должности городского главы. На что сам Приходько позже дал ответ.
Сеодня в полдень оккупанты из автоматов прицельно обстрелял окрестности Травневого (Майского). Этими действиями противник сорвал плановые ремонтно-восстановительные работы на поврежденных линиях электропередач и жилых домах этого населенного пункты.
Напомним, что Травневое и Гладосово, которые ранее находились в "серой" зоне, недавно были взяты ВСУ под свой контроль. Это стало возможным благодаря проведенной операции на Светлодарской дуге. Местным жителям раздают гуманитарную помощь, но остается еще масса проблем, которые не дают решить оккупанты.
Более того – пропагандисты ОРДО стряпают фейковые письма (якобы от лица местных жителей) и шлют их в СММ ОБСЕ.
Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о намерении переподчинить недавно выведенное из серой зоны Гладосово Бахмутскому районному совету.
Теги: Донбасс, Горловка, военные, ДНР, оккупанты
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