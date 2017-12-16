Последние новости раздела
- Война на Донбассе: Россия хочет "выпрыгнуть", но ей не удастся22:15
- В Донецке накалилась обстановка. Ходаковского вывели из себя: "Так вот, шакалы…" 21:48
- Зона АТО: прифронтовой поселок взяли "под прицел"21:42
- В ОРДО снимали лживые видеоролики21:20
- Соцсети: в районе Горловки гремит артиллерия21:17
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение21:04
- Большой обмен: волонтер рассказал, куда свозят пленных, и пояснил задержку 20:51
- Полицейские Донетины перекрыли межрегиональный канал сбыта метамфетамина20:20
- В Горловке замечены подозрительные военные19:41
- Донбасс, демография, закон: ложь с путинской пресс-конференции собрали в одном видео19:32
В ОРДО снимали лживые видеоролики
16.12.2017 21:20
По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование ВС РФ продолжает наращивать меры по дезинформации мирового сообщества об обстановке на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
"В частности, 14-15 декабря российские офицеры т.н. "пресс-службы 1 АК" совместно с пророссийски настроенными иностранными журналистами проводили съемки постановочных видеороликов на передовых позициях отдельных подразделений корпуса для фабрикации т.н. "Доказательств нарушения Минских договоренностей подразделениями ВС Украины", - сообщает ГУР.
Теги: Донбасс, пропаганда, ДНР, оккупанты, ОРДО
Читайте также:
- В "ДНР" просят РФ больше врать про "зверства украинских карателей"
- Окупанти Донбасу отримали 46 млн. рублів на пропаганду
- Американские САУ, химикаты и диверсанты: Басурин никак не уймется
- Пособника боевиков повязали в Лимане
- Жебрівський: "Сьогодні рашистські "мавпи з гранатами" знову поставили під загрозу життя наших громадян"
- Как в Донецке "обрабатывают" детей
- Война на Донбассе: Россия хочет "выпрыгнуть", но ей не удастся22:15
- Осуждены двое боевиков ОРЛО21:57
- В Донецке накалилась обстановка. Ходаковского вывели из себя: "Так вот, шакалы…" 21:48
- Зона АТО: прифронтовой поселок взяли "под прицел"21:42
- В ОРДО снимали лживые видеоролики21:20
- Соцсети: в районе Горловки гремит артиллерия21:17
- Дубль два: у КПВВ "Станица Луганская" снова грядет массовая ночевка21:12
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение21:04
- Большой обмен: волонтер рассказал, куда свозят пленных, и пояснил задержку 20:51
- Донбасс. Час у попранной границы: в СММ ОБСЕ рассказали об увиденном20:35
- Война на Донбассе: Россия хочет "выпрыгнуть", но ей не удастся22:15
- Осуждены двое боевиков ОРЛО21:57
- В Донецке накалилась обстановка. Ходаковского вывели из себя: "Так вот, шакалы…" 21:48
- Зона АТО: прифронтовой поселок взяли "под прицел"21:42
- В ОРДО снимали лживые видеоролики21:20
- Соцсети: в районе Горловки гремит артиллерия21:17
- Дубль два: у КПВВ "Станица Луганская" снова грядет массовая ночевка21:12
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение21:04
- Большой обмен: волонтер рассказал, куда свозят пленных, и пояснил задержку 20:51
- Донбасс. Час у попранной границы: в СММ ОБСЕ рассказали об увиденном20:35
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- Стреляют. Ищите пятый угол20:45
- Как лечить острый ринит в домашних условиях20:00
- Ніколи не беріть трубку, якщо вам телефонують з цього номера18:45
- Назван самый вредный для печени и сердца продукт на новогоднем столе17:00
- Кашель вилікує пиво16:35
- Будьте здоровы: названы пять способов защиты от гриппа15:15
- Как не набрать вес во время зимних праздников14:15
- Советы для тех, кто не высыпается зимними ночами09:19
- День святой Варвары 2017: гадания в праздник08:54
- Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- Будет война: у Лаврова отреагировали на новую санкционную петлю ЕС
- "Теперь здесь всегда будет украинский флаг", - жители освобожденных поселков на Донбассе метко поставили на место пропагандистов ответом о том, как им теперь живется с ВСУ
- Сотни человек не смогли вчера пробиться через КПВВ "Станица Луганская"
- В Горловке замечены подозрительные военные
- В районе Славянска произошла жуткая авария
- Соцсети: в Донецке массово "обчищают" дома
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение
- «Полномасштабная война против Украины может начаться в любой момент», – Турчинов сделал тревожное заявление