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Архив - Донецкая область

В районе проведения АТО задержаны участники наркогруппировки. Среди них – полицейские. Была стрельба

16.12.2017 12:16
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В районе проведения АТО задержаны участники наркогруппировки. Среди них – полицейские. Была стрельба

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали в районе проведения антитеррористической операции участников организованной наркогруппировки, в состав которой входили также работники Нацполиции.

Правоохранители установили, что наркобизнес организовали местные криминальные авторитеты под "крышеванием" работников полиции. Наркодельцы реализовывали наркотические и психотропные вещества жителям нескольких районов Донетчины.

При обысках по местам работы и жительства фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли более тысячи таблеток синтетических наркотиков и почти два килограмма марихуаны, пять тысяч долларов, нелегальное оружие, патроны и боеприпасы к нему, банковские карточки, на которые поступали деньги за реализованные наркотики.

Во время задержания один из злоумышленников, руководитель подразделения полиции, стрелял из охотничьего ружья в оперативников спецслужбы.

В рамках уголовных производств, открытых по ст. 307 и ст. 345 Уголовного кодекса Украины, 4 участника группировки задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Всем задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия, сообщает пресс-центр СБУ.

В полиции подтвердили данные Службы безопасности Украины. «Принципиальная позиция руководства полиции Донецкой области - способствовать досудебному расследованию по этому факту. Руководство Министерства внутренних дел, Нацполиции и Главного управления имеет жесткую позицию по искоренению из рядов полиции предателей интересов службы», - отмечается в сообщении на сайте полиции Донетчины.

Начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин отметил, что руководство полиции Донецкой области будет оказывать поддержку в расследовании этого позорного факта и в дальнейшем будет способствовать разоблачению тех полицейских, которые пренебрегают основным принципом полиции - «Служить и защищать».



Теги: Донбасс, наркотики, полиция, СБУ, АТО
 
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