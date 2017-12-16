Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В районе Славянска произошла жуткая авария

16.12.2017 09:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В районе Славянска произошла жуткая авария

Сегодня, 16 декабря, около 7:30, на улице Современной на участке между славянским микрорайоном Химик и пос. Семеновка произошло ДТП, в котором легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

"По сведениям очевидцев передняя часть легкового автомобиля полностью смята и сейчас на месте работают полицейские и спасатели с автогеном, разрезая ее. О жертвах в настоящее время не известно", - пишет slavdelo.dn.ua.



Теги: Донбасс, Славянск, авария, ДТП
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх