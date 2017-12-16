В районе Славянска произошла жуткая авария

16.12.2017 09:15

Сегодня, 16 декабря, около 7:30, на улице Современной на участке между славянским микрорайоном Химик и пос. Семеновка произошло ДТП, в котором легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.



"По сведениям очевидцев передняя часть легкового автомобиля полностью смята и сейчас на месте работают полицейские и спасатели с автогеном, разрезая ее. О жертвах в настоящее время не известно", - пишет slavdelo.dn.ua.