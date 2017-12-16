"Власти" Докучаевска запретили просвещать местных жителей

16.12.2017 17:20

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили об инциденте во временно оккупированном Докучаевске.



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 15 декабря), когда команда миссии раздавала детям в Докучаевске информационно-просветительские материалы ОБСЕ, офицер Вооруженных сил Российской Федерации при СЦКК передал телефон одному из наблюдателей, чтобы тот поговорил с ожидавшей на линии женщиной. Она представилась сотрудницей "местной администрации" и сказала, что наблюдатели не могут раздавать какие-либо материалы местным жителям без разрешения членов "ДНР".