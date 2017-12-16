Война на Донбассе: Россия хочет "выпрыгнуть", но ей не удастся

16.12.2017 22:15

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия стремится сохранить протекторат на оккупированной части Донбасса. Но при этом пытается менять тактику и выйти из всех форматов переговоров.



"Россия пытается менять тактику и выпрыгнуть из всех форматов, где она находится, чтобы создать впечатление, что всё, что происходит в Украине – это внутренний конфликт. Это ей, безусловно, не удастся", – отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.



По его словам, Россия хочет оставить свой протекторат на Донбассе любым образом. "И пока она от этого не откажется, никакого прогресса не будет", – убежден Климкин.



Он подчеркнул, что Украина и международные партнеры имеют общее мнение касательно мандата миротворческой миссии на Донбассе.



"Логика очень простая – мандат миротворческой миссии должен охватывать и всю территорию Донбасса, и неконтролируемую часть границы. Он должен служить целям разоружения и вывода оружия", – заявил глава МИД Украины, отметив, что "вывести с Донбасса нужно не только "российские войска и российское оружие, но и наемников".



Напомним, что Климкин на заседании Совбеза ООН обвинил Россию в нарушении пунктов Будапештского меморандума.



Тем временем, Франция и Германия призвали прекратить бойню на Донбассе.