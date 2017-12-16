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Война на Донбассе: Россия хочет "выпрыгнуть", но ей не удастся
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия стремится сохранить протекторат на оккупированной части Донбасса. Но при этом пытается менять тактику и выйти из всех форматов переговоров.
"Россия пытается менять тактику и выпрыгнуть из всех форматов, где она находится, чтобы создать впечатление, что всё, что происходит в Украине – это внутренний конфликт. Это ей, безусловно, не удастся", – отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.
По его словам, Россия хочет оставить свой протекторат на Донбассе любым образом. "И пока она от этого не откажется, никакого прогресса не будет", – убежден Климкин.
Он подчеркнул, что Украина и международные партнеры имеют общее мнение касательно мандата миротворческой миссии на Донбассе.
"Логика очень простая – мандат миротворческой миссии должен охватывать и всю территорию Донбасса, и неконтролируемую часть границы. Он должен служить целям разоружения и вывода оружия", – заявил глава МИД Украины, отметив, что "вывести с Донбасса нужно не только "российские войска и российское оружие, но и наемников".
Напомним, что Климкин на заседании Совбеза ООН обвинил Россию в нарушении пунктов Будапештского меморандума.
Тем временем, Франция и Германия призвали прекратить бойню на Донбассе.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, оккупация, миротворцы
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