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Взрывы накрыли Донетчину: данные СММ ОБСЕ
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 15 декабря), в Донецкой области зафиксировано около 330 взрывов.
При этом отмечается уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. Тех же взрывов в предыдущий отчетные период было 520.
Что до общей "взрывной" картины, то досталось многим населенным пунктам, а также многострадальной Донецкой фильтровальной станции (ДФС).
Вечером 13 и ночью 14 декабря камера СММ на ДФС, расположенной в 15 км к северу от Донецка, зафиксировала в хронологической последовательности 1 взрыв неопределенного происхождения, 6 снарядов с востока на запад и 2 снаряда с запада на восток, за которыми последовали в общей сложности 24 взрыва неопределенного происхождения и 5 снарядов (3 с запада на восток и 2 с востока на запад) — все в 0,5–1,5 км к югу. Вечером 14 декабря та же камера зафиксировала в хронологической последовательности 7 снарядов с востока на запад и 4 снаряда с запада на восток, за которыми последовали в общей сложности 2 взрыва неопределенного происхождения, 1 осветительная ракета с востока на запад и 10 снарядов (7 с востока на запад и 3 с запада на восток) — все в 0,5–1,5 км к югу.
На протяжении дня 14 декабря, осуществляя наблюдение на железнодорожной станции в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) в течение приблизительно 6,5 часов, команда СММ слышала около 50 взрывов неопределенного происхождения и примерно 100 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 1–4 км к юго-западу и западу.
В тот же день, находясь на юго-западной окраине подконтрольного правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка), члены патруля Миссии слышали 5 взрывов неопределенного происхождения и огонь из стрелкового оружия — все на расстоянии 2–5 км в секторе от востока до юга.
Находясь в подконтрольном "ДНР" пгт Гольмовский (49 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 3 взрыва неопределенного происхождения в 2–3 км к северо-северо-востоку, 2 взрыва неопределенного происхождения в 2–3 км к северо-западу и 5 взрывов неопределенного происхождения в 3–6 км к северо-западу. По оценке СММ, вся указанная огневая активность наблюдалась возле подконтрольных правительству пос. Травневое и пос. Гладосово (оба населенных пункта расположены в 51 км к северо-востоку от Донецка), в окрестностях которых Миссия прежде фиксировала военное присутствие (см. Ежедневный отчет СММ от 7 декабря 2017 года).
Осуществляя мониторинг в подконтрольном правительству пос. Новолуганское (53 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали взрыв, оцененный как выстрел из артиллерии (122 мм) в 5 км к северо-западу, за которым последовал разрыв артиллерийского снаряда в 3 км к юго-западу, а также 13 взрывов неопределенного происхождения и многочисленные перекрестные очереди и выстрелы из стрелкового оружия в течение 10 минут — все на расстоянии 3–8 км в секторе от юго-востока до юго-запада.
Вечером 13 и ночью 14 декабря, находясь в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали более 100 взрывов неопределенного происхождения, а также примерно 210 очередей из пушки боевой машины пехоты (БМП-2, 30 мм) и крупнокалиберного пулемета –– все в 4–8 км в секторе от востока до юга. В течение дня 14 декабря с этой же позиции команда Миссии слышала почти 100 взрывов (6 оценены как выстрелы из артиллерии, остальные — неопределенного происхождения) и около 80 очередей из пушки БМП-2 и крупнокалиберного пулемета — все в 4–7 км в секторе от востока до юга.
Вечером 13 декабря, находясь в подконтрольном "ДНР" г. Горловка (39 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 6 взрывов неопределенного происхождения в 6–10 км к юго-западу, а также огонь из стрелкового оружия в 3–5 км к юго-западу.
Вечером 13 и ночью 14 декабря камера СММ, расположенная в 1 км к юго-западу от с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), зафиксировала в хронологической последовательности 5 снарядов с востока на запад, 1 взрыв неопределенного происхождения, 6 снарядов с востока на запад и 1 снаряд с запада на восток, за которым последовали в общей сложности 11 взрывов неопределенного происхождения и 162 снаряда (119 с востока на запад и 43 с запада на восток) — все в 5–8 км к северу. 14 декабря та же камера зафиксировала в хронологической последовательности 11 снарядов с востока на запад, 2 взрыва неопределенного происхождения и 2 снаряда с запада на восток, за которыми последовали в общей сложности 24 снаряда (14 с запада на восток и 10 с востока на запад) — все в 5–8 км к северу.
Теги: Донбасс, взрывы, выстрелы, СММ ОБСЕ
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