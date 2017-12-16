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Жебривский анонсировал испытание нового авдеевского газопровода
Сегодня, 16 декабря, губернатор Донетчины Павел Жебривский с вице-премьер-министром Геннадием Зубко побывал на месте строительства газопровода "Очеретино-Авдеевка".
"Обвязку ГРПБ уже сделали, остается проблема с регуляторами 60-ку поставим временную, этого хватит для обеспечения сел Ясиноватского района и Авдеевки, а в январе заменим на постоянную 150-ку, чтобы хватало при необходимости и на Авдеевский коксохим, - пишет Жебривский на своей странице в Фейсбуке. - На газопроводе остается сварить 1 км 200 метров трубы - до следующей среды сварщики должны завершить эти работы. А до 23 декабря состоятся испытания и засыпка траншей".
Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что к новому году в Авдеевке уже будет газ. Он также напомнил, что в июне этого года "из-за обстрелов российскими террористами в результате аварии на магистральном газопроводе без газоснабжения остались 20 000 жителей Авдеевки и населенных пунктов Ясиноватского района".
"Газопровод к Авдеевке строят в обход временно оккупированной территории. Длина - более 14 км, - отметил вице-премьер. - Сейчас закрываем вопрос газоснабжения, то есть бесперебойного обеспечения населения газом. Остается вопрос только по Красногоровке и Марьинке, но сегодня мы уже имеем пример профессионального подхода по проектированию и оборудованию, выполнению строительных норм".
Теги: Донбасс, Авдеевка, газопровод, Жебривский
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