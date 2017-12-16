Зона АТО: прифронтовой поселок взяли "под прицел"

16.12.2017 21:42

В прифронтовом поселке Новгородское, что у Торецка (бывший Дзержинск, подконтрольная часть Донецкой области) установили камеры интеллектуального наблюдения.



Как сообщает сайт полиции Донетчины, отныне за безопасностью в поселке на линии разграничения следят 6 видеокамер с интеллектуальным программным обеспечением. Их возможности позволяют правоохранителям выявлять угнанные автомобили и реагировать на угрозы для жизни граждан.



Полиция Донетчины в сотрудничестве с Программой развития ООН и Торецкой общиной подключила Новгородское к единой системе интеллектуального видеонаблюдения. 6 камер установлены на въезд-выезд, а также на ключевых транспортных развязках. Они способны идентифицировать марку, модель и цвет авто, реагировать на громкие звуки, вспышки и тому подобное. Информация с камер выводится в Единый аналитический сервисный центр (UASC) Главного управления Нацполиции в Донецкой области (в Мариуполе). Таким образом, полицейские могут своевременно реагировать на все изменения оперативной обстановки.



В случае обнаружения подозрительного автомобиля, боевика или преступника, скрывающегося от закона, программа посылает в UASC сигнал тревоги, и на место в кратчайшие сроки прибывает наряд полиции.



Камера работает также на взрыв или выстрел. Таким образом, благодаря высоким технологиям, прифронтовой поселок находится под круглосуточной охраной.



Сегодня в Донецкой области уже работают более 60 интеллектуальных видеокамер - в Мариуполе, Покровске, Большой Новоселке, Славянске и Новгородском. К концу года количество специализированных камер на улицах Донетчины увеличится до 100.