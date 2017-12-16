Зону АТО в декабре освободили почти от 1000 взрывных опасностей

16.12.2017 15:13

С начала декабря военные саперы в районе проведения антитеррористической операции очистили от мин почти 38 га территории, обезвредив около тысячи взрывоопасных предметов.



Всего с начала АТО инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины обезвредили более 176 000 минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов 3613 гектаров территории в Донецкой и Луганской областях, сообщает сайт Минобороны Украины.