Главная / Новости / Донецкая область / Зону АТО в декабре освободили почти от 1000 взрывных опасностей
Последние новости раздела
- Война на Донбассе: Россия хочет "выпрыгнуть", но ей не удастся22:15
- В Донецке накалилась обстановка. Ходаковского вывели из себя: "Так вот, шакалы…" 21:48
- Зона АТО: прифронтовой поселок взяли "под прицел"21:42
- В ОРДО снимали лживые видеоролики21:20
- Соцсети: в районе Горловки гремит артиллерия21:17
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение21:04
- Большой обмен: волонтер рассказал, куда свозят пленных, и пояснил задержку 20:51
- Полицейские Донетины перекрыли межрегиональный канал сбыта метамфетамина20:20
- В Горловке замечены подозрительные военные19:41
- Донбасс, демография, закон: ложь с путинской пресс-конференции собрали в одном видео19:32
Зону АТО в декабре освободили почти от 1000 взрывных опасностей
16.12.2017 15:13
С начала декабря военные саперы в районе проведения антитеррористической операции очистили от мин почти 38 га территории, обезвредив около тысячи взрывоопасных предметов.
Всего с начала АТО инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины обезвредили более 176 000 минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов 3613 гектаров территории в Донецкой и Луганской областях, сообщает сайт Минобороны Украины.
Теги: Донбасс, ВСУ, взрывоопасные предметы, саперы
Читайте также:
- Боевики пересчитали украинские войска и запаниковали
- На Донбассе украинским военным пришлось открывать огонь на поражение
- "Орков накрошили по-праздничному", - боец ВСУ рассказал, как враги получили жесткую "ответку"
- Боевики нанесли удар по Попасной
- "Встретим так, что мало не покажется", - боец ВСУ о возможном продвижении боевиков
- Под Авдеевкой снайпер застрелил украинского бойца
- Война на Донбассе: Россия хочет "выпрыгнуть", но ей не удастся22:15
- Осуждены двое боевиков ОРЛО21:57
- В Донецке накалилась обстановка. Ходаковского вывели из себя: "Так вот, шакалы…" 21:48
- Зона АТО: прифронтовой поселок взяли "под прицел"21:42
- В ОРДО снимали лживые видеоролики21:20
- Соцсети: в районе Горловки гремит артиллерия21:17
- Дубль два: у КПВВ "Станица Луганская" снова грядет массовая ночевка21:12
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение21:04
- Большой обмен: волонтер рассказал, куда свозят пленных, и пояснил задержку 20:51
- Донбасс. Час у попранной границы: в СММ ОБСЕ рассказали об увиденном20:35
- Война на Донбассе: Россия хочет "выпрыгнуть", но ей не удастся22:15
- Осуждены двое боевиков ОРЛО21:57
- В Донецке накалилась обстановка. Ходаковского вывели из себя: "Так вот, шакалы…" 21:48
- Зона АТО: прифронтовой поселок взяли "под прицел"21:42
- В ОРДО снимали лживые видеоролики21:20
- Соцсети: в районе Горловки гремит артиллерия21:17
- Дубль два: у КПВВ "Станица Луганская" снова грядет массовая ночевка21:12
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение21:04
- Большой обмен: волонтер рассказал, куда свозят пленных, и пояснил задержку 20:51
- Донбасс. Час у попранной границы: в СММ ОБСЕ рассказали об увиденном20:35
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- Стреляют. Ищите пятый угол20:45
- Как лечить острый ринит в домашних условиях20:00
- Ніколи не беріть трубку, якщо вам телефонують з цього номера18:45
- Назван самый вредный для печени и сердца продукт на новогоднем столе17:00
- Кашель вилікує пиво16:35
- Будьте здоровы: названы пять способов защиты от гриппа15:15
- Как не набрать вес во время зимних праздников14:15
- Советы для тех, кто не высыпается зимними ночами09:19
- День святой Варвары 2017: гадания в праздник08:54
- Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- Будет война: у Лаврова отреагировали на новую санкционную петлю ЕС
- "Теперь здесь всегда будет украинский флаг", - жители освобожденных поселков на Донбассе метко поставили на место пропагандистов ответом о том, как им теперь живется с ВСУ
- Сотни человек не смогли вчера пробиться через КПВВ "Станица Луганская"
- В районе Славянска произошла жуткая авария
- В Горловке замечены подозрительные военные
- Соцсети: в Донецке массово "обчищают" дома
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение
- «Полномасштабная война против Украины может начаться в любой момент», – Турчинов сделал тревожное заявление