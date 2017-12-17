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Донбасс: в местах развода сил и средств летел снаряд, слышались ракетный звук и взрывы
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 16 декабря), у Петровского и Станицы Луганской зафиксированы нарушения.
Миссия продолжает мониторинг процесса разведения сил и средств, а также стараться получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах н. п. Станица Луганская, н. п. Золотое (60 км к западу от Луганска) и н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка), как это предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.
Так, 13 декабря камера СММ в подконтрольном "ДНР" Петровском зафиксировала трассирующий снаряд с востока на запад в 1–2 км к юго-юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения).
14 декабря, осуществляя мониторинг на участках разведения в районах Петровского, а также подконтрольных правительству Станицы Луганской и Золотого, патрули Миссии отметили там спокойную ситуацию.
Вечером 15 декабря камера СММ, установленная возле памятника князю Игорю к юго-востоку от моста в Станице Луганской, зафиксировала 4 взрыва (3 оценены как выстрелы из вооружения неустановленного типа, 1 — как звук запуска сигнальной ракеты, полетевшей вверх) в 3,5 км к северо-западу (по оценке, за пределами участка разведения).
Теги: Донбасс, взрыв, снаряд, ДНР, Станица Луганская, СММ ОБСЕ
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