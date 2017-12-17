"Ищейки" собирают доказательства российской агрессии

17.12.2017 10:48

Правозащитная организация Truth Hounds (от "настоящие гончие", "ищейки") собирает доказательства преступлений, совершенных при оккупации Донбасса и Крыма. Об этом сообщает ZN.UA, отмечая, что в организации верят - каждое свидетельство внесет свою лепту в справедливый приговор в деле Украины в Международном уголовном суде (МУС).



"Сейчас мы работаем над тем, чтобы доказать факт эффективного контроля Российской Федерацией над эпизодами взятия в плен в 2014 году военных ВСУ, "парадов пленных" в Донецке. Поскольку именно доказательства ответственности РФ в международных инстанциях могут дать людям возможность получить компенсацию", - отмечает руководитель полевой миссии по документированию военных преступлений и преступлений против человечности Ярополк Бриних. - В 2014 году мы решили, что не будем очень публичными. Мы ориентируемся на Международный уголовный суд, собираем данные, оставляем контакты пострадавшим. Пострадавшие подписывают международную доверенность для наших адвокатов, разрешение на использование своих свидетельств в Международном уголовном суде. Мы решили, что будем работать более или менее анонимно".



Отметим, что ранее прокурором Гаагского суда были зафиксированы два периода особенно ожесточенных боев с начала вооруженного конфликта на Донбассе: в августе 2014 года в Иловайске и с января по февраль 2015 года в Дебальцево. Об этом говорится в отчете прокурора МУС Фату Бенсуда, обнародованном на официальном сайте суда.



В частности, прокуратура МУС установила факты военного противостояния между украинскими военными и вооруженными силами Российской Федерации. Согласно сообщению, предварительным расследованием установлено, что вооруженные формирования боевиков "ДНР" и "ЛНР" "достаточно организованы, чтобы рассматриваться как стороны немеждународного вооруженного конфликта". В то же время, сообщается о возможности рассматривать противостояние на востоке Украины как международный конфликт.



"Канцелярия Прокурора также привела дополнительные сведения, указывающие на факт существования прямого военного противостояния между вооруженными силами Российской Федерации и Украины, из чего следует, что самое позднее с 14 июля 2014 года, параллельно с немеждународным вооруженным конфликтом на востоке Украины имел место международный вооруженный конфликт", - говорится в докладе.