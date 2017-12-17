- В "ДНР" открыли огонь по всей линии фронта от Светлодарской дуги до Майорска: в Сети сообщают о мощных боях на Донбассе19:12
- ГПУ: Новолуганское обстреляли из российских Градов18:51
- Компания Ахметова выкупила завод Азарова18:29
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО16:01
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого14:09
- Боевики обстреляли позиции ВСУ около освобожденных Травневого и Гладосово13:51
- Новогоднее перемирие на Донбассе обсудят на переговорах в Минске13:16
"Ищейки" собирают доказательства российской агрессии
Правозащитная организация Truth Hounds (от "настоящие гончие", "ищейки") собирает доказательства преступлений, совершенных при оккупации Донбасса и Крыма. Об этом сообщает ZN.UA, отмечая, что в организации верят - каждое свидетельство внесет свою лепту в справедливый приговор в деле Украины в Международном уголовном суде (МУС).
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы доказать факт эффективного контроля Российской Федерацией над эпизодами взятия в плен в 2014 году военных ВСУ, "парадов пленных" в Донецке. Поскольку именно доказательства ответственности РФ в международных инстанциях могут дать людям возможность получить компенсацию", - отмечает руководитель полевой миссии по документированию военных преступлений и преступлений против человечности Ярополк Бриних. - В 2014 году мы решили, что не будем очень публичными. Мы ориентируемся на Международный уголовный суд, собираем данные, оставляем контакты пострадавшим. Пострадавшие подписывают международную доверенность для наших адвокатов, разрешение на использование своих свидетельств в Международном уголовном суде. Мы решили, что будем работать более или менее анонимно".
Отметим, что ранее прокурором Гаагского суда были зафиксированы два периода особенно ожесточенных боев с начала вооруженного конфликта на Донбассе: в августе 2014 года в Иловайске и с января по февраль 2015 года в Дебальцево. Об этом говорится в отчете прокурора МУС Фату Бенсуда, обнародованном на официальном сайте суда.
В частности, прокуратура МУС установила факты военного противостояния между украинскими военными и вооруженными силами Российской Федерации. Согласно сообщению, предварительным расследованием установлено, что вооруженные формирования боевиков "ДНР" и "ЛНР" "достаточно организованы, чтобы рассматриваться как стороны немеждународного вооруженного конфликта". В то же время, сообщается о возможности рассматривать противостояние на востоке Украины как международный конфликт.
"Канцелярия Прокурора также привела дополнительные сведения, указывающие на факт существования прямого военного противостояния между вооруженными силами Российской Федерации и Украины, из чего следует, что самое позднее с 14 июля 2014 года, параллельно с немеждународным вооруженным конфликтом на востоке Украины имел место международный вооруженный конфликт", - говорится в докладе.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, мир, суд, агрессия
- Как Украине, Западу и странам СНГ принудить Россию к деоккупации украинских территорий
- Украина приостановила вещание российский каналов. Россия в шоке: "Это наступление на свободу!"
- Агрессия РФ в отношении Украины: сегодня в Международном суде ООН послушают контраргументы Кремля
- Правительству Украины придется выплачивать долги ЕЭСУ
- Свершилось! В Минске подписали важнейшее соглашение по Донбассу
- СБУ перекрыла канал незаконной переправки иностранцев
- В "ДНР" открыли огонь по всей линии фронта от Светлодарской дуги до Майорска: в Сети сообщают о мощных боях на Донбассе19:12
- ГПУ: Новолуганское обстреляли из российских Градов18:51
- Компания Ахметова выкупила завод Азарова18:29
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО16:01
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого14:09
- Боевики обстреляли позиции ВСУ около освобожденных Травневого и Гладосово13:51
- Новогоднее перемирие на Донбассе обсудят на переговорах в Минске13:16
- В "ДНР" открыли огонь по всей линии фронта от Светлодарской дуги до Майорска: в Сети сообщают о мощных боях на Донбассе19:12
- ГПУ: Новолуганское обстреляли из российских Градов18:51
- Компания Ахметова выкупила завод Азарова18:29
- «Минску» конец из-за громкой инициативы Рады?..18:10
- Путин: Перемены к лучшему – необратимы17:52
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- Из запорожского СИЗО по ошибке выпустили не того заключенного16:59
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!15:16
- "Тарелка здоровья" от Минздрава: яйца и рыба без супов и сала08:34
- Названы продукты, которые категорически нельзя покупать в супермаркете22:17
- Астролог рассказала, каким знакам повезёт в любви в 2018 год Желтой Собаки20:47
- Как быстро справиться с простудой: проверенные способы19:38
- Пять продуктов, заряжающих энергией13:00
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»09:16
- Пять ранее неизвестных причин выпить красного сухого вина07:52
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- В зоне АТО появились красные круги и черные крестики
- В Кабмине Украины заявили о либерализации проверок переселенцев
- В Горловке замечены подозрительные военные
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение
- Политолог: Путина гонят с Донбасса по узкому коридору
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- "Наши" с "ненашими" не сходятся. Зарисовка с блокпостов у линии разграничения
- Донбасский фронт: в бой брошены танки, у сил АТО - потери
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР