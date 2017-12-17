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Луганское направление пережило свыше 100 прилетов мин
За минувшие сутки, 16 декабря, оккупанты Донбасса 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Луганском направлении. В трех случаях – из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Как сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, наибольшее количество обстрелов на этом направлении произошло во второй половине дня. В районе Крымского противник вел огонь по позициям ВСУ в течение трех часов, применяя 120- и 82-мм минометы, БМП, стрелковое оружие и гранатометы.
Также во враждеские обстрелы из тяжелых минометов 120-го калибра попали опорные пункты сил АТО в районе Луганского, Троицкого и Трехизбенки.
"Всего в нашу сторону было выпущено 48 мин 120-мм и 68 боеприпасов 82-мм калибра, - сообщил Мотузяник. - В 7 случаях подразделения Вооруженных Сил Украины отвечали противнику огнем из гранатометов, стрелкового оружия и БМП".
Напомним, что всего за прошлые сутки российско-оккупационные войска осуществили 31 обстрел наших позиций по всей линии соприкосновения. Были ранены четверо воинов АТО.
Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины опубликовал карту, отображающую ситуацию в зоне АТО на начало текущих суток – 17 декабря.
Теги: Донбасс, АТО, мины, обстрелы, Луганское направление, минометы
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