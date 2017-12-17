Луганское направление пережило свыше 100 прилетов мин

17.12.2017 12:59

За минувшие сутки, 16 декабря, оккупанты Донбасса 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Луганском направлении. В трех случаях – из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.



Как сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, наибольшее количество обстрелов на этом направлении произошло во второй половине дня. В районе Крымского противник вел огонь по позициям ВСУ в течение трех часов, применяя 120- и 82-мм минометы, БМП, стрелковое оружие и гранатометы.



Также во враждеские обстрелы из тяжелых минометов 120-го калибра попали опорные пункты сил АТО в районе Луганского, Троицкого и Трехизбенки.



"Всего в нашу сторону было выпущено 48 мин 120-мм и 68 боеприпасов 82-мм калибра, - сообщил Мотузяник. - В 7 случаях подразделения Вооруженных Сил Украины отвечали противнику огнем из гранатометов, стрелкового оружия и БМП".



Напомним, что всего за прошлые сутки российско-оккупационные войска осуществили 31 обстрел наших позиций по всей линии соприкосновения. Были ранены четверо воинов АТО.

Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины опубликовал карту, отображающую ситуацию в зоне АТО на начало текущих суток – 17 декабря.