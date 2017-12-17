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Марчук признал, что "Минск" - в тупике
Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) минских переговорщиков по Донбассу Евгений Марчук заявил, что 12-13 раундов в вопросах безопасности идет "топтание на месте".
"Минский переговорный процесс находится в своеобразном тупике, - заявил Марчук (первый председатель Службы безопасности Украины, экс-премьер-министр, экс-председатель СНБО и экс-министр обороны, генерал армии) во время круглого стола "Международный опыт и практическая поддержка граждан, которые пострадали от военного конфликта на востоке Украины", который состоялся в Верховной Раде 14 декабря. - 20 декабря будет 73-й раунд рабочей группы по вопросам безопасности и соответствующий раунд ТКГ. Где-то 12-13 раундов мы топчемся на месте".
По словам Марчука, повестка дня практически неизменна, только ОБСЕ меняет последовательность и иногда меняет акценты.
"Но вопрос один и тот же: всеобъемлющее прекращение огня, разведение живой силы и вооружения, разминирование и так далее, - отмечает он. - В связи с этим рассчитывать на то, что в минском процессе будет прорыв, кроме обмена заложниками, пока маловероятно. Хотя у украинской стороны, я знаю, есть целый ряд наработанных инициатив. Может, не все они стратегические, но такие, которые нам уже удавалось решать. Нам в прошлом году удалось договориться и удержать режим прекращения огня шесть недель… Сегодня даже эти вопросы, в которых обе стороны заинтересованы, на локальном уровне практически невозможно договариваться".
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Теги: Украина, Донбасс, переговоры, ОБСЕ, Евгений Марчук, Минские договоренности
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