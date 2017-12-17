Опубликована карта из зоны АТО: горячих точек стало больше

17.12.2017 12:39

Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины опубликовал карту, отображающую ситуацию в зоне АТО на начало текущих суток – 17 декабря. Обстрелов стало значительно больше, чем сутками ранее.



Под удары в субботу попали и Луганщина, и Донетчина, тогда как сутками ранее обстреливалась только Донецкая область, и то – минимально.

Напомним, что за минувшие сутки в зоне АТО оккупанты совершили более 30 обстрелов. В рядах ВСУ есть потери.