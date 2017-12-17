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Переселенцев сделали бесправными
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, нацменьшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря заявил, что власти нарушают социальные, экономические и избирательные права вынужденно перемещенных лиц.
В частности, правительство Украины приняло постановления, которые являются откровенно дискриминационными по отношению к этой категории населения. Кроме того, были сокращены расходы на ВПЛ в госбюджете Украины на 2018 год. Об этом Немыря рассказал в ходе круглого стола с представителями международных правозащитных организаций, передает пресс-служба Верховной Рады.
"Война на востоке продолжается уже четыре года. По данным ООН, за это время погибло около 10 тыс. человек, 30 тыс. были ранены, от 500 до 1,5 тыс. – пропали без вести. Мы имеем более 1,5 млн внутренне перемещенных лиц. Это впечатляющие цифры. Базовые дипломатические рамки по решению этого конфликта – Минский процесс и Нормандский формат, – не привели к его урегулированию. Нужно искать новые возможности для решения конфликта не только на межгосударственном уровне, но и на уровне людей. Кроме того, нужно искать пути решения проблем, с которыми сталкиваются наши граждане в результате этого конфликта", – отметил Немыря.
По его словам, на рассмотрение ВР поданы законопроекты по защите прав и свобод ВПЛ – об избирательных правах ВПЛ (№6240) и законопроект об обеспечении выплаты пенсий ВПЛ и гражданам Украины, которые остались на временно неподконтрольной украинской власти части территории Украины (№6692).
"К сожалению, несмотря на неоднократные призывы Комитета по правам человека, международных и общественных организаций, эти чрезвычайно важные законодательные инициативы уже длительное время не выносят на рассмотрение парламента из-за отсутствия политической воли", – отметил председатель комитета.
В свою очередь, нардеп Наталья Веселова (сама - переселенка, вынужденно покинувшая оккупированный Донецк) напомнила, что международные организации постоянно призывают власти Украины защищать права и свободы ВПЛ, в том числе по обеспечению права на социальные выплаты и пенсии. "К сожалению, парламент и исполнительная ветвь власти не заинтересованы в решении проблем вынужденных переселенцев и граждан Украины, которые остались в аннексирована Крыму и на временно оккупированной части территории Донбасса", – сказала она.
"Правительство сосредотачивается на контроле внутренне перемещенных лиц, а не на обеспечении их прав и свобод", – добавила представитель Уполномоченного ВР по правам человека по вопросам соблюдения прав внутренне перемещенных лиц Жанна Лукьяненко.
Теги: Украина, Донбасс, переселенцы, ВПЛ, власти
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