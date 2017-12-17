Политолог: Путина гонят с Донбасса по узкому коридору

17.12.2017 15:58

Известный российский политолог и блогер Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид) прокомментировал новость о том, что РФ намерена отозвать своих офицеров из Совместного центра контроля и координации (СЦКК) на Донбассе.



"Люди, занимающиеся военными вопросами", покинут Донбасс на следующей неделе. Нет, Путин не выводит войска, не отзывает разнообразных ихтамнетов и советников - речь идет о небольшй группе военных, участвующих в работе центра по примирению сторон - структуре, которая фактически лишь фиксирует нарушения перемирия, причем перемирие существует с самого начала только на бумаге, в реальности боевые действия идут постоянно, меняется лишь их интенсивность, - отмечает Несмиян. - Пока это просто жест, и никак иначе расценивать его не стоит. Все заявления из Кремля, включая недавнюю пресс-конференцию Путина, провозглашают абсолютную безальтернативность Минского процесса, поэтому генеральная линия остается прежней. Кремль готов сдать Донбасс, но хочет получить взамен него некий набор преимуществ или хотя бы отступных".



По мнению политолога, когда Путин в 2014-м вторгся на Донбасс, "он преследовал предельно ограниченные цели, в которые не входили заявленные им лозунги о спасении населения". "Он врал всё это время всем и во всём. Путинская торсида обосновывала враньё разнообразными соображениями из области геополитики, но изначально уже было известно, что никакой стратегии на украинском направлении не было и быть не могло - все решения были сугубо тактическими и сиюминутными. Линейными и примитивными. Донбасс выполнял с самого начала роль прикрытия Крыма, сегодня не изменилось ничего, - подчеркивает Несмиян. - В итоге был получен результат, который не мог не возникнуть: разгромленный противник оправился, внешние игроки убедились, что у войны на Украине для Путина нет стратегических политических целей, есть просто набор "хотелок", а потому был быстро создан коридор, по которому Путина стали гнать, стараясь всегда оставлять ему узенькую щелочку для дальнейшего отступления. В рамках этого коридора возможностей развернуться нет, Путин может только огрызаться и демонстрировать нежелание идти к выходу. Но и только".



По мнению Несмияна, Путин не рискнет устроить "настоящую войну или хотя бы полноценную операцию на Украине". "В такой войне у него победы не будет, даже медийной, а значит, смысл ее отсутствует. Остается огрызаться и искать (или создавать) повод для относительно пристойного выхода из ситуации, - поясняет политолог. - Примерно как в Сирии - только после того, как стало понятно, что война безнадежно проиграна, было объявлено о "настоящей" войне с ИГИЛ, "победив" который, тут же было заявлено о победе и выходе… На Украине ИГИЛа нет, что и создает серьезные проблемы для сохранения лица. Собственно, весь Минский процесс - попытки поиска такого варианта сохранения, который ему его партнеры никогда не предоставят. Скорее, наоборот…"