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РФ думает, как уйти с Донбасса, а "кошельки Путина" щипают

17.12.2017 08:28
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РФ думает, как уйти с Донбасса, а "кошельки Путина" щипают

Известный аналитик Олег Пономарь сообщил три новости, которые, по его мнению, подтверждают, что тактика и стратегия, выбранная Западом в ответ на агрессию России - довести цену для РФ за это до такой, которая будет намного превышать бенефиты от агрессии.

"Именно цену (в денежном выражении). Для этого и 10 Пакетов санкций, для этого и военные расходы, для этого и Гаага так далее. Для этого и Март-2018", - пишет Пономарь.

Вот, на чём аналитик делает акценты:

- Бывший посол США в Украине Тейлор считает, что РФ рассматривает варианты постепенного выхода из Донбасса.
"Все эти расходы явно превышают выгоды, и это открывает простор для переговоров. Поэтому я думаю и надеюсь, что россияне все-таки рассматривают варианты постепенного выхода из Донбасса", - сказал дипломат.

- В 2018 году на территории Польши состоятся крупнейшие совместные военные учения "Анаконда-18".
Размах запланированных учений обещает быть беспрецедентным. В маневрах "Анаконда-18" примет участие около 100 тыс. (в "Анаконде-16" было 31 тыс.) военнослужащих стран-членов НАТО и пяти стран-партнеров, в том числе 20 тыс. из Польши. Также будет задействовано 5 тыс. единиц техники, 150 самолетов и вертолетов, а также 45 кораблей.

- Кошельки Путина ФБР начинает щипать, не дожидаясь марта. Керимов (Франция), Прохоров (Кипр).
Теперь - Фридман. Филиал Альфа-банка в Нидерландах заподозрен в финансировании "исламского терроризма" (я пишу в кавычках, так мы знаем, где создается т.н. исламский терроризм).



Теги: Россия, Донбасс, Путин, Олег Пономарь, военные учения
 
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