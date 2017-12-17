РФ думает, как уйти с Донбасса, а "кошельки Путина" щипают

17.12.2017 08:28

Известный аналитик Олег Пономарь сообщил три новости, которые, по его мнению, подтверждают, что тактика и стратегия, выбранная Западом в ответ на агрессию России - довести цену для РФ за это до такой, которая будет намного превышать бенефиты от агрессии.



"Именно цену (в денежном выражении). Для этого и 10 Пакетов санкций, для этого и военные расходы, для этого и Гаага так далее. Для этого и Март-2018", - пишет Пономарь.



Вот, на чём аналитик делает акценты:



- Бывший посол США в Украине Тейлор считает, что РФ рассматривает варианты постепенного выхода из Донбасса.

"Все эти расходы явно превышают выгоды, и это открывает простор для переговоров. Поэтому я думаю и надеюсь, что россияне все-таки рассматривают варианты постепенного выхода из Донбасса", - сказал дипломат.



- В 2018 году на территории Польши состоятся крупнейшие совместные военные учения "Анаконда-18".

Размах запланированных учений обещает быть беспрецедентным. В маневрах "Анаконда-18" примет участие около 100 тыс. (в "Анаконде-16" было 31 тыс.) военнослужащих стран-членов НАТО и пяти стран-партнеров, в том числе 20 тыс. из Польши. Также будет задействовано 5 тыс. единиц техники, 150 самолетов и вертолетов, а также 45 кораблей.



- Кошельки Путина ФБР начинает щипать, не дожидаясь марта. Керимов (Франция), Прохоров (Кипр).

Теперь - Фридман. Филиал Альфа-банка в Нидерландах заподозрен в финансировании "исламского терроризма" (я пишу в кавычках, так мы знаем, где создается т.н. исламский терроризм).