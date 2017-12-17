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Архив - Донецкая область

С полуночи в зоне АТО произошло шесть обстрелов

17.12.2017 18:21
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С полуночи в зоне АТО произошло шесть обстрелов

Сегодня, 17 декабря, в период с полуночи до 18:00, российско-террористические войска осуществили 6 обстрелов позиций сил АТО. В ответ украинские военнослужащие 2 раза подавляли огневую активность агрессора.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Луганском направлении эпицентром напряженности стала Светлодарская дуга. Здесь из тяжелых минометов калибра 120-мм противник вел огонь у Луганского, Лозового и Новолуганского. Всего в этом районе оккупанты выпустили по оборонным укреплениям ВСУ почти 70 боеприпасов.

На Донецком направлении из 82-мм минометов и пехотного вооружения боевики обстреляли защитников Лебединского, а из гранатометов различных видов вели огонь в пригороде Авдеевки.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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