- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»08:15
- Террористы устроили ад в Зайцево: штаб АТО рассказал подробности обстрела еще одного села реактивными системами “Град”22:28
- Кому власти Мариуполя обещают 1000 квартир21:22
- Боевики на Донбассе снова применили "Град"20:01
- В "ДНР" открыли огонь по всей линии фронта от Светлодарской дуги до Майорска: в Сети сообщают о мощных боях на Донбассе19:12
- ГПУ: Новолуганское обстреляли из российских Градов18:51
- Компания Ахметова выкупила завод Азарова18:29
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
Святогорск: лагерь "Лесная сказка" хотят превратить в олимпийскую базу
Президент Национального олимпийского комитета Украины, Герой Украины, многократный рекордсмен мира по прыжкам с шестом Сергей Бубка сообщили, что в Свягорске планируется строительство региональной олимпийской базы.
Сейчас идет работа над разработкой проекта, а в ближайшие вопросами повестки дня будут общественные обсуждения и решения сессии Славянского городского совета о передаче оздоровительного лагеря "Лесная сказка" под строительство сверхсовременного спортивного объекта.
По мнению Сергея Бубки, который в эти выходные посетил с визитом Донетчину, такую идею надо поддержать на всех уровнях. "Я всегда озвучивал свою позицию на Оргкомитете по подготовке к Олимпийским играм: в Украине должно быть 4-5 региональных спортивных центров (на востоке, западе, юге, севере и в центре страны), чтобы дать возможность развиваться видам спорта, где украинцы традиционно имеют достижения на международных соревнованиях, - отметил президент НОК. - А в таком городе, как Святогорск, создание базы олимпийской подготовки было бы супер! Каждая уважающая себя страна это делает. Ведь успешные выступления отечественных спортсменов лучше способствуют объединению, является поводом для гордости за свой народ и свою страну".
По словам Сергея Бубки, он, а также местные и областные власти сошлись во мнении, что, несмотря на рекреационные ресурсы в Святогорске, будущая база сможет принимать на оздоровление как юных и взрослых спортсменов, так и детей по путевкам.
Теги: Донбасс, спорт, Святогорск, олимпиада, Сергей Бубка
- "Люди чествовали успехи олимпийских чемпионов, а мы сидели как сумасшедшие и меняли образцы мочи" - российский чиновник о победе РФ на Олимпиаде в Сочи
- Петербург проводил Тимощука в Германию
- ХК "Донбасс" сыграет в Кубке Губернатора Нижегородской области
- МОК дал шанс российским олимпийцам
- В Донецкой области стартовали малые паралимпийские игры
- Боксеры-олимпийцы учат боевой гопак
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»08:15
- В «ЛНР» заявили об открытии своего представительства СЦКК после ухода россиян07:10
- Террористы устроили ад в Зайцево: штаб АТО рассказал подробности обстрела еще одного села реактивными системами “Град”22:28
- Кому власти Мариуполя обещают 1000 квартир21:22
- Боевики на Донбассе снова применили "Град"20:01
- В "ДНР" открыли огонь по всей линии фронта от Светлодарской дуги до Майорска: в Сети сообщают о мощных боях на Донбассе19:12
- ГПУ: Новолуганское обстреляли из российских Градов18:51
- Компания Ахметова выкупила завод Азарова18:29
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни08:48
- Мощный сигнал агрессору: Порошенко прокомментировал резолюцию ООН по Крыму08:36
- Вывод России из СЦКК: названа причина, почему Путин «умывает руки»08:15
- Медики объяснили, какой ингредиент в оливье самый опасный07:55
- Небезпека: астролог розповіла, чого чекати Україні та Росії07:38
- Сами виноваты: украинцам назвали причины подорожания любимого напитка07:22
- В «ЛНР» заявили об открытии своего представительства СЦКК после ухода россиян07:10
- Террористы устроили ад в Зайцево: штаб АТО рассказал подробности обстрела еще одного села реактивными системами “Град”22:28
- Украинцев предупредили о скачке доллара22:04
- Генассамблея ООН приняла резолюцию против РФ по Крыму: в список "пророссийских" добавилась еще одна страна, голосовавшая против Украины21:43
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни08:48
- Медики объяснили, какой ингредиент в оливье самый опасный07:55
- Люди "на той стороне" стали для жителей мирной территории как бы не совсем людьми20:31
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!15:16
- "Тарелка здоровья" от Минздрава: яйца и рыба без супов и сала08:34
- Названы продукты, которые категорически нельзя покупать в супермаркете22:17
- Астролог рассказала, каким знакам повезёт в любви в 2018 год Желтой Собаки20:47
- Как быстро справиться с простудой: проверенные способы19:38
- Пять продуктов, заряжающих энергией13:00
- В зоне АТО появились красные круги и черные крестики
- В Кабмине Украины заявили о либерализации проверок переселенцев
- Политолог: Путина гонят с Донбасса по узкому коридору
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- "Наши" с "ненашими" не сходятся. Зарисовка с блокпостов у линии разграничения
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР
- Донбасский фронт: в бой брошены танки, у сил АТО - потери
- Российское гражданство для жителей Украины: Затулин рассказал о планах Кремля и назвал дату решения Путина по Украине
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»
- ДРУЗЬЯ, ДАВАЙТЕ ОБЪЯВИМ БОЙКОТ?! Крупная сеть электроники, работающая в Украине, открыла магазин в оккупированном Донецке