Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ДонНТУ приехали школьники из Краматорска

17.12.2017 20:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ДонНТУ приехали школьники из Краматорска

Учащиеся двух краматорских школ (№8 и №16) посетили лаборатории воды Донецкого национального технического университета.

В ДонНТУ, который после захвата Донецка в 2014-м пророссийскими силами, переселился в Красноармейск (переименован в 2016-м в Покровск), ученики прослушали лекцию о важности воды в жизни человека, о ее рациональном использовании, об экологических проблемах. После этого юным экскурсантам показали оборудование лаборатории воды, открывшейся в ноябре.

Ребятам были продемонстрированы познавательные опыты по определению качества воды. Ученики, которые взяли с собой образцы воды из дома, имели возможность проверить ее качество, сообщает ddk.dn.ua



Теги: Донбасс, Краматорск, вода, ДонНТУ, Покровск (Красноармейск)
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх