В ДонНТУ приехали школьники из Краматорска

17.12.2017 20:01

Учащиеся двух краматорских школ (№8 и №16) посетили лаборатории воды Донецкого национального технического университета.



В ДонНТУ, который после захвата Донецка в 2014-м пророссийскими силами, переселился в Красноармейск (переименован в 2016-м в Покровск), ученики прослушали лекцию о важности воды в жизни человека, о ее рациональном использовании, об экологических проблемах. После этого юным экскурсантам показали оборудование лаборатории воды, открывшейся в ноябре.



Ребятам были продемонстрированы познавательные опыты по определению качества воды. Ученики, которые взяли с собой образцы воды из дома, имели возможность проверить ее качество, сообщает ddk.dn.ua