В Кабмине Украины заявили о либерализации проверок переселенцев

17.12.2017 07:17

Заместитель министра соцполитики и труда Украины Александр Привалов во время "круглого стола" в Верховной Раде, посвященного проблемам переселенцев, уверял, что власти всячески о них заботятся. Высказался и о проблеме выплат пенсий в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольная Украине территория)



Как передает "Голос України", чиновник сообщил, что несмотря на то, что парламент еще не принял законопроекты о выплатах пенсий и социальных выплатах жителям неподконтрольных территорий, благодаря Постановлению Кабинета министров Украины № 689 (подробнее об изменениях предусмотренных в этом Постановлении можно почитать здесь http://www.donbasssos.org/18092017/ ) для пенсионеров, которые прошли идентификацию проверка по месту жительства уже не производится.



"Мы осуществляем первые шаги по либерализации проверок, - уверяет замминистра. - В дальнейшем планируется расширить круг лиц, в отношении которых не проводятся проверки, но которые прошли идентификацию"



В то же время чиновник отметил, что фактически осуществлять социальные и пенсионные выплаты на неподконтрольных территориях невозможно, поскольку там государственные органы Украины не действуют и продолжаются боевые действия.



Он также напомнил, что на неподконтрольных территориях не производятся отчисления в Пенсионный фонд. Однако жители ОРДЛО могут оформить выплаты как внутренне перемещенные лица, пройдя идентификацию в "Ощадбанке".