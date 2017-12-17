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В Мариуполе готовят 10 премьер

17.12.2017 12:14
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В Мариуполе готовят 10 премьер

В Донецком академическом областном драматическом театре (в Мариуполе) активно готовят новый репертуар.

Как заявил главный режиссер театра Анатолий Левченко, всего планируется показать жителям и гостям города в конце 2017 года и в наступающем 2018 году 10 премьерных спектаклей. Об этом сообщает mariupolnews.com.ua

Отмечается, что первой премьерой станет детская постановка – новогодняя сказка "Дюймовочка". Она состоится уже 26 декабря.

"Работники театра стараются сделать все, чтобы зрители получили удовольствие от спектакля, несмотря на сжатые сроки, которые будут выделены на оформление сцены и установку всей необходимой аппаратуры. Это связано с тем, что по плану полное завершение ремонтных работ по обновлению покрытия сцены произойдет за два дня до выпуска спектакля, - отмечает mariupolnews.com.ua. - Помимо премьеры, маленьких мариупольцев ждёт традиционная новогодняя елка в фойе театра, у которой малыши встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой".



Теги: Донбасс, Мариуполь, театр, культура, премьера
 
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