Воинов АТО ранили у Авдеевки, Травневого и Луганского

17.12.2017 12:54

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что за прошедшие сутки интенсивность вражеских обстрелов позиций ВСУ в районе проведения антитеррористической операции, по сравнению с предыдущими, возросла.



"Оккупанты продолжают применять вооружение запрещенных калибров, в том числе, танки и 120-миллиметровые минометы. Всего за прошлые сутки российско-оккупационные войска осуществили 31 обстрел наших позиций по всей линии соприкосновения. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 22 раза открывали огонь", - сообщил Мотузяник.



По его словам, четверо воинов АТО получили ранения за прошедшие сутки. "Во всех случаях военнослужащие получили повреждения из-за вражеских обстрелов. Это произошло в районе Авдеевки, Травневого и Луганского, - отметил спикер. - Все они были оперативно эвакуированы в медицинские учреждения. Сейчас их жизням ничего не угрожает, состояние здоровья раненых оценивается как "удовлетворительное".



Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины опубликовал карту, отображающую ситуацию в зоне АТО на начало текущих суток – 17 декабря.