Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Воинов АТО ранили у Авдеевки, Травневого и Луганского

17.12.2017 12:54
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Воинов АТО ранили у Авдеевки, Травневого и Луганского

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что за прошедшие сутки интенсивность вражеских обстрелов позиций ВСУ в районе проведения антитеррористической операции, по сравнению с предыдущими, возросла.

"Оккупанты продолжают применять вооружение запрещенных калибров, в том числе, танки и 120-миллиметровые минометы. Всего за прошлые сутки российско-оккупационные войска осуществили 31 обстрел наших позиций по всей линии соприкосновения. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 22 раза открывали огонь", - сообщил Мотузяник.

По его словам, четверо воинов АТО получили ранения за прошедшие сутки. "Во всех случаях военнослужащие получили повреждения из-за вражеских обстрелов. Это произошло в районе Авдеевки, Травневого и Луганского, - отметил спикер. - Все они были оперативно эвакуированы в медицинские учреждения. Сейчас их жизням ничего не угрожает, состояние здоровья раненых оценивается как "удовлетворительное".

Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины опубликовал карту, отображающую ситуацию в зоне АТО на начало текущих суток – 17 декабря.



Теги: Донбасс, ранение, АТО, ВСУ, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх