Депутаты отложили «реинтеграцию» Донбасса

18.12.2017 17:50

Проект закона по обеспечению суверенитета Украины на Донбассе (№7163) нуждается в проведении дополнительных консультаций. Об этом в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, уполномоченный президента по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко, передает Обозреватель.

По ее словам, медлить с принятием закона не нужно, но "необходимо чувствовать" момент внесения в парламент.

Геращенко напомнила, что это президентский законопроект и важно, чтобы правки не меняли в неузнаваемости его сути, "поскольку зачем сразу закладывать перспективу вето".

"Также на этой неделе мы ожидаем обнародования решения по продлению санкций против РФ от ЕС. Также работаем над освобождением заложников, и хотелось бы, чтобы в условиях, когда другая сторона только и ждет зацепки, у нас все же получилось все сделать", – написала она.

Вице-спикер выразила убеждение, что закон будет вынесен на повестку дня сессии и поддержан парламентом.

"В этом у меня нет сомнений. По времени голосования – давайте думать на несколько шагов вперед", – заключила она.

Источник: https://from-ua.com