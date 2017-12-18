Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Депутаты отложили «реинтеграцию» Донбасса

18.12.2017 17:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Депутаты отложили «реинтеграцию» Донбасса

Проект закона по обеспечению суверенитета Украины на Донбассе (№7163) нуждается в проведении дополнительных консультаций. Об этом в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, уполномоченный президента по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко, передает Обозреватель.

По ее словам, медлить с принятием закона не нужно, но "необходимо чувствовать" момент внесения в парламент.

Геращенко напомнила, что это президентский законопроект и важно, чтобы правки не меняли в неузнаваемости его сути, "поскольку зачем сразу закладывать перспективу вето".

"Также на этой неделе мы ожидаем обнародования решения по продлению санкций против РФ от ЕС. Также работаем над освобождением заложников, и хотелось бы, чтобы в условиях, когда другая сторона только и ждет зацепки, у нас все же получилось все сделать", – написала она.

Вице-спикер выразила убеждение, что закон будет вынесен на повестку дня сессии и поддержан парламентом.

"В этом у меня нет сомнений. По времени голосования – давайте думать на несколько шагов вперед", – заключила она.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, реинтеграция Донбасса
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх