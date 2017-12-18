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Архив - Донецкая область

ДРУЗЬЯ, ДАВАЙТЕ ОБЪЯВИМ БОЙКОТ?! Крупная сеть электроники, работающая в Украине, открыла магазин в оккупированном Донецке

18.12.2017 08:30
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ДРУЗЬЯ, ДАВАЙТЕ ОБЪЯВИМ БОЙКОТ?! Крупная сеть электроники, работающая в Украине, открыла магазин в оккупированном Донецке

Крупная сеть электроники, работающая в Украине, открыла магазин в оккупированном Донецке
Российская сеть бытовой техники и электроники “Эльдорадо” открыла свой фирменный магазин в оккупированном Донецке.

Об этом сообщается на странице донецкого торгово-развлекательного центра “Донецк Сити”.

В настоящее время сеть “Эльдорадо” принадлежит российской промышленно-финансовой группе “Сафмар” российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

В Украине действует одноименная сеть, принадлежащая опальному бизнесмену Виктору Полищуку.

Какая из двух сетей представлена в Донецке неизвестно, поскольку на сайтах ни одной из них не указано представительство в Донецке.

Однако слоган “территория низких цен”, который используется в брендировании магазина, на сегодняшний день присутствует только на украинском рынке.

Расчет в магазине осуществляется в российских рублях.

 

Источник: https://ukrainianwall.com 



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, Эльдорадо
 
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