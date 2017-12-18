Штаб АТО предупреждает о вероломных планах боевиков на Донбассе

18.12.2017 11:40

В частности, враг планирует активизировать работу своих ДРГ на военных объектах ВСУ, объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, передает 112-Украина.

Боевики во вторник, 19 декабря, могут прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии столкновения района проведения АТО, а именно планируют активизировать работу своих ДРГ на военных объектах ВСУ, объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, увеличить количество провокационных обстрелов. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает пресс-центр штаба АТО.

"По данным разведки, 19 декабря, из-за заявления Минобороны РФ о намерении отозвать российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), противник может прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии столкновения района проведения антитеррористической операции", - сообщили в штабе.

"В частности, враг планирует активизировать работу своих ДРГ на военных объектах Вооруженных Сил Украины, объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, увеличить количество провокационных обстрелов в сторону наших позиций и жилых кварталов населенных пунктов вблизи линии разграничения", - отметили в сообщении.

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Кроме того, как отмечается, для обвинения сил АТО в нарушении минских договоренностей боевики чаще будут обстреливать собственные позиции из ствольной артиллерии большого калибра, реактивных систем, танков и других видов вооружения.

"Данные провокации направлены на возмущение местного населения с целью негативного отношения, а иногда и агрессии в сторону украинских войск. Как правило, агрессор в основном активизирует подобные провокации накануне консультаций в "нормандском формате" и заседания трехсторонней контактной группы в Минске (20 декабря 2017 года), плановых визитов представителей ОБСЕ, Красного Креста и СМИ для дальнейшей дискредитации Украины в глазах международного сообщества и безосновательного обвинения в нарушении минских соглашений", - указали в штабе.

Источник: https://from-ua.com