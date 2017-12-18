Следом за РФ Украина отзывает своих военных в СЦКК, - СМИ

18.12.2017 21:41

Военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые были в составе СЦКК на оккупированных территориях Донбасса, выводят на территорию востока Украины, которая находится под контролем Киева, о чем сообщает «Украинская правда» со ссылкой на слова заместителя руководителя управления по связям с общественностью Генерального штаба ВСУ Юзефа Венсковича.



В сообщении отмечается: «Военнослужащих ВС Украины, которые были в СЦКК на территориях ОРДЛО, планируют вывести на территорию Донбасса, которая находится по контролем властей Украины. На такие действия украинская сторона идет из-за того, что после вывода офицеров Российской Федерации из СЦЕЕ никто не сможет гарантировать безопасность нашим военным».



В это же время сообщается, что украинская сторона Совместного центра контроля и координации продолжит осуществлять возложенные на них обязанности согласно с договоренностями, достигнутыми в ходе Минского процесса. Венскович добавил: «Они совместными усилиями с СММ ОБСЕ будут проводить мониторинг и наблюдение за линией разграничения». Также замруководителя управления Генштаба по связям с общественностью подчеркнул, что Россия, как конфликтующая сторона, несет полную ответственность за обеспечение безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ на оккупированном Донбассе.

Источник: http://replyua.net