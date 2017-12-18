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Следом за РФ Украина отзывает своих военных в СЦКК, - СМИ
Военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые были в составе СЦКК на оккупированных территориях Донбасса, выводят на территорию востока Украины, которая находится под контролем Киева, о чем сообщает «Украинская правда» со ссылкой на слова заместителя руководителя управления по связям с общественностью Генерального штаба ВСУ Юзефа Венсковича.
В сообщении отмечается: «Военнослужащих ВС Украины, которые были в СЦКК на территориях ОРДЛО, планируют вывести на территорию Донбасса, которая находится по контролем властей Украины. На такие действия украинская сторона идет из-за того, что после вывода офицеров Российской Федерации из СЦЕЕ никто не сможет гарантировать безопасность нашим военным».
В это же время сообщается, что украинская сторона Совместного центра контроля и координации продолжит осуществлять возложенные на них обязанности согласно с договоренностями, достигнутыми в ходе Минского процесса. Венскович добавил: «Они совместными усилиями с СММ ОБСЕ будут проводить мониторинг и наблюдение за линией разграничения». Также замруководителя управления Генштаба по связям с общественностью подчеркнул, что Россия, как конфликтующая сторона, несет полную ответственность за обеспечение безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ на оккупированном Донбассе.
Источник: http://replyua.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, военные
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- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО16:01
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого14:09
- Боевики обстреляли позиции ВСУ около освобожденных Травневого и Гладосово13:51
- Новогоднее перемирие на Донбассе обсудят на переговорах в Минске13:16
- В "ДНР" открыли огонь по всей линии фронта от Светлодарской дуги до Майорска: в Сети сообщают о мощных боях на Донбассе19:12
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