- В "ДНР" открыли огонь по всей линии фронта от Светлодарской дуги до Майорска: в Сети сообщают о мощных боях на Донбассе19:12
- ГПУ: Новолуганское обстреляли из российских Градов18:51
- Компания Ахметова выкупила завод Азарова18:29
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО16:01
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого14:09
- Боевики обстреляли позиции ВСУ около освобожденных Травневого и Гладосово13:51
- Новогоднее перемирие на Донбассе обсудят на переговорах в Минске13:16
Тука заявил, что восстановление «старого Донбасса» — это преступление
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука заявил, что попытка восстановить старый Донбасс будет преступлением по отношению к Украине. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос «Долго ли Украине придется после завершения боев «зализывать рану Донбасса»?», передает «Восстановление Донбасса».
«Украина уже туда не вернется. Попытка восстановить старый Донбасс будет преступлением по отношению к Украине, огромной бесцельной тратой денег, это никому не надо – ни государству, ни обществу, ни самим шахтерам. Нам нужно идти в будущее, к статусу постиндустриальной державы. Это потребует огромных инвестиций, политической воли, которая состоит в том, чтобы отбить желание мародерить на восстановлении Донбасса. Сейчас есть ощущение, что слишком многие политики на проекте восстановления хотят нагреть руки», – сказал замминистра МинВОТ.
По его словам, «группа людей правящего класса не определилась с общей точкой зрения, общей философией и это обычно вредит». «Я принимал участие как минимум в пяти «круглых столах», международных в том числе, где присутствовали представители местных и властей, и бизнеса с востока, но даже сотрудники Академии Наук утверждают, что прежнего Донбасса уже не будет – индустриального сырьевого монстра, живущего в XIX веке», – рассказал Тука.
Теги: Донбасс, война, восстановление, АТО
- Как и где переселенцам восстановить утраченные документы
- Орієнтовна вартість відновлення Донбасу - 15 000 000 000 доларів
- Восстанавливать Донбасс поручили 43-летнему экс-губернатору
- Опасный ремонт на Донбассе: восстановление под прицелом
- Операция "Восстановление": что в этом месяце ждет Донетчину
- Восстановление Донетчины: Жебривский привел шокирующие данные
- В "ДНР" открыли огонь по всей линии фронта от Светлодарской дуги до Майорска: в Сети сообщают о мощных боях на Донбассе19:12
- ГПУ: Новолуганское обстреляли из российских Градов18:51
- Компания Ахметова выкупила завод Азарова18:29
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО16:01
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого14:09
- Боевики обстреляли позиции ВСУ около освобожденных Травневого и Гладосово13:51
- Новогоднее перемирие на Донбассе обсудят на переговорах в Минске13:16
- В "ДНР" открыли огонь по всей линии фронта от Светлодарской дуги до Майорска: в Сети сообщают о мощных боях на Донбассе19:12
- ГПУ: Новолуганское обстреляли из российских Градов18:51
- Компания Ахметова выкупила завод Азарова18:29
- «Минску» конец из-за громкой инициативы Рады?..18:10
- Путин: Перемены к лучшему – необратимы17:52
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- Из запорожского СИЗО по ошибке выпустили не того заключенного16:59
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!15:16
- "Тарелка здоровья" от Минздрава: яйца и рыба без супов и сала08:34
- Названы продукты, которые категорически нельзя покупать в супермаркете22:17
- Астролог рассказала, каким знакам повезёт в любви в 2018 год Желтой Собаки20:47
- Как быстро справиться с простудой: проверенные способы19:38
- Пять продуктов, заряжающих энергией13:00
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»09:16
- Пять ранее неизвестных причин выпить красного сухого вина07:52
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- В зоне АТО появились красные круги и черные крестики
- В Кабмине Украины заявили о либерализации проверок переселенцев
- В Горловке замечены подозрительные военные
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение
- Политолог: Путина гонят с Донбасса по узкому коридору
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- "Наши" с "ненашими" не сходятся. Зарисовка с блокпостов у линии разграничения
- Донбасский фронт: в бой брошены танки, у сил АТО - потери
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР