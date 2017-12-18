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Архив - Донецкая область

У Донецьку масово будуть віджимати квартири

18.12.2017 14:50
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У Донецьку масово будуть віджимати квартири

Бойовики ДНР планують масово віджимати квартири в жителів Донецьку

У “ДНР” йде підготовка до масового віджиму квартир.

Про це свідчить “документ”, опублікований блогером Денисом Казанським, повідомляє Знай.юа.

“Такий має вигляд віджимання квартир у Донецьку. Боротьба з фашизмом загострилася як ніколи”, – зазначив Казанський.

Блогер додав, що у “ДНР” вже почався процес опису всіх будинків та квартир.

“Якщо мій будинок відіжмуть (сусід дзвонив і говорив, що ходили мавпи по вулиці, покинуті будинки переписували) як в ЄСПЛ грамотно заяву оформити?” – цікавиться “Umka UkroDonetsk”.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донецк, Донбасс, квартира, ДНР
 
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