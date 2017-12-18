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ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
Подразделения российской армии и боевики могут начать крупное наступление против сил АТО на Донбассе по всей линии фронта уже во вторник, 19 декабря, передает «Диалог».
Информацию об этом опубликовал штаб АТО, ссылаясь на данные разведки. По полученным сведениям, заявление российских военных об отзыве офицеров ВС РФ из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на Донбассе не является случайным.
Согласно заявлению штаба, оккупанты готовятся усилить работу диверсантов на подконтрольных Украине территориях против объектов военной инфраструктуры, планируя диверсии на узлах транспортных и энергетических систем.
Кроме того, боевики готовятся применить танки, реактивную и тяжелую артиллерию для создания повода к наступлению и дискредитации сил АТО среди гражданского населения.
Источник: http://lugradar.net
Теги: Донбасс, война, штурм, ДНР, наступление
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