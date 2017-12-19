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Архив - Донецкая область

Боевики обстреляли позиции ВСУ около освобожденных Травневого и Гладосово

19.12.2017 13:51
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Боевики обстреляли позиции ВСУ около освобожденных Травневого и Гладосово

Террористы били из САУ и минометов по позициям ВСУ. Об этом 0629 рассказал пресс-офицер сектора «Донецк» Игорь Бирюков.

Ситуация в районе проведения АТО остается сложной и близка к обострению. Российско-террористические войска продолжали грубо нарушать Минские договоренности и применяли запрещенные калибры, в частности, минометы и тяжелую артиллерию. Особую активность боевики проявляли на Луганском направлении, обстреляв в том числе из «Градов» мирный поселок Новолуганское.

Также пресс-офицер уведомляет, что десять артиллерийских снарядов калибра 122 мм и более сорока тяжелых 120-х мин упало недалеко от поселка Травневое, а около двадцати снарядов 122-го калибра разорвалось вокруг села Гладосово. Кроме того, минометный огонь различных типов зафиксирован на позициях вблизи Луганского и Лозового. На Донецком и Приморском направлениях было относительно тихо. Всего террористы 16 раз нарушали «режим тишины».

В половине случаев ВСУ открывали ответный огонь. Потерь среди армейцев нет.



Теги: Россия, Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности
 
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