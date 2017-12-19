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Архив - Донецкая область

ГПУ: Новолуганское обстреляли из российских Градов

19.12.2017 18:51
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ГПУ: Новолуганское обстреляли из российских Градов

Следственная группа выявила факты присутствия Вооруженных сил Российской Федерации. У Генпрокуратуры Украины есть доказательства, что при обстреле Новолуганского сепаратисты применяли российское вооружение. Об этом во вторник, 19 декабря, написал спикер ГПУ Андрей Лысенко в Facebook, передает korrespondent.net.

По его словам, после обстрелов были найдены обломки снарядов и реактивных двигателей системы Град, которые не принадлежат Украине.
Следственной группой в ходе осмотра места происшествия выявлены факты присутствия Вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины.

В частности, после обстрелов найдены обломки снарядов и реактивных двигателей системы Град с маркировками, которые согласно информации Министерства обороны Украины на вооружении Вооруженных сил Украины никогда не находились.

Напомним, 18 декабря сепаратисты ударили из реактивных систем залпового огня Град по населенному пункту Новолуганское.

В результате обстрела было повреждено 47 жилых домов.



Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, Российская Федерация, Генеральная прокуратура, АТО, ВСУ, обстрелы, Минобороны, Новолуганское
 
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