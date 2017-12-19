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Кому власти Мариуполя обещают 1000 квартир
В Мариуполе (Донецкая обл.) построят около 1 тыс. квартир в рамках городской целевой Программы обеспечения жильем в 2018-2022 годах. Она была представлена сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, передает dnews.dn.ua.
Так, Программа нового жилищного строительства рассчитана на привлечение средств из государственного бюджета и граждан, нуждающихся в жилье на условиях софинансирования. «Программа будет реализована по четырем направлениям: муниципальное жилье, доступное, служебное и социальное. Целевые категории участников Программы – медицинский и профессорско-преподавательский состав, работники силовых структур, многодетные семьи, переселенцы и участники АТО, ветераны войны, и молодежь», – сообщил главный специалист городского совета Александр Комар.
Он отметил, что основным направлением программы (37%) будет строительство доступного жилья – жилья, которое переходит в собственность граждан для переселенцев и участников АТО. Средства на его строительство должны выделяться из государственного бюджета при софинансировании из местного бюджета и самих граждан.
Второе направление – строительство муниципального жилья (33%) для широкого круга льготных категорий за счет самих граждан под контролем городского совета.
По третьему направлению – строительству социального жилья (14%) – участниками программы могут быть граждане на социальном квартирном учете – в первую очередь – сироты и многодетные семьи (5 детей и более). Последнее направление – строительство служебного жилья (16%) для граждан, имеющих право на получение служебного жилья, в первую очередь – медицинский и профессорско-преподавательский состав перемещенных вузов.
В планах за 5 лет обеспечить квартирами 898 семей, сдав в эксплуатацию более 66 тысяч м. кв. жилья.
Как отметил секретарь городского совета Степан Махсма, данная Программа не только обеспечит жильем нуждающихся в нем горожан, но и привлечет инвестиции в город. «Мы провели переговоры, и вышли на 3 кампании, которые будут участвовать в тендере на строительство жилья в системе ProZorro. Уже весной они смогут приступить к работе, и за 8-9 месяцев возвести 9-этажный дом», – подчеркнул он.
Также в пресс-службе сообщили, что в следующем году планируется реализация пилотного проекта по строительству доступного жилья по ул. Азовстальской, 5 и муниципального жилья по ул. Итальянской. Этот проект предусматривает обеспечение квартирами 82 семьи. А финансирование работ будет осуществляться за средства государственного бюджета, граждан и городского бюджета.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, квартиры, бюджет, жилье, горсовет, АТО, переселенцы
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