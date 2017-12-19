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Архив - Донецкая область

Мариуполь занял первое место в Украине по экономии бюджета на душу населения

19.12.2017 08:02
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Мариуполь занял первое место в Украине по экономии бюджета на душу населения

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко на XXIV сессии городского совета сообщил о достижениях города. Мариуполь занял первое место в Украине по экономии городского бюджета на душу населения, передает zi.dn.ua.

Бойченко отметил, что Мариуполь вошел в ТОП-3 украинских городов по общему показателю экономии бюджетных средств. По мнению головы, городу удалось добиться этого благодаря нескольким факторам. Например, участие Мариуполя в системе «Prozorro», и изменение уровня доверия горожан.

Мэр Мариуполя сообщил о положительной динамике роста статистических данных, характеризующих доверие общества к власти. По сравнению с прошлым показателем в 30%, сейчас он составляет уже 75%.

Вадим Бойченко добавил, что сейчас 86% жителей города отвечают утвердительно на вопрос, любят ли они свой город, хотя два года назад твердое «да» можно было услышать лишь от 30% опрошенных.



Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, бюджет, горсовет, экономия, сессия
 
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