"Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ

19.12.2017 16:41

Представители Миссии говорят, что по сравнению с предыдущей неделей количество обстрелов на Донбассе возросло на 35 процентов. Только за 16 и 17 декабря наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 16 тысяч фактов срыва "перемирия", передает "Диалог.UA".

В Мисси констатируют, что ситуация в зоне АТО резко ухудшилась, остро стоят вопросы обеспечения безопасности мирного населения. В Организации отмечают, что подобной ситуации они не фиксировали очень давно. "Мы с беспокойством отмечаем резкое ухудшение ситуации с безопасностью.

Количество нарушений режима прекращения огня достигло уровня, который мы не фиксировали с февраля этого года", - подчеркнул глава СММ ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан. Напомним, что за минувшие сутки в зоне АТО террористы применили запрещенное "Минском" вооружение, нарушив перемирие более 10 раз.

Также в Сети опубликованы новые кадры из обстрелянного боевиками поселка Новолуганское, где в результате применения террористами РСЗО "Град" есть раненые жители и много разрушенных зданий.